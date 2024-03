Oceláři si vyžádali Jeřábka. Postup slavil o berlích, bavil se i se soky

Už mě pusťte, chci za klukama! Třinecký obránce Jakub Jeřábek (32), který byl od předposledního kola základní části s otevřenou zlomeninou holenní a lýtkové kosti v nemocnici, už to na lůžku nemohl vydržet. Přestože na operovanou nohu musí dávat velký pozor, je s týmem. Emotivní postup do semifinále o berlích slavil společně s parťáky. „Nervy? Hrozné! Ale nechme to klukům,“ s díky odmítal Jeřábek rozhovor po sedmém čtvrtfinále s Českými Budějovicemi, které Oceláři urvali 2:0. Dramatickou sérii vyhráli 4:3 (2:0, 2:0, 4:3, 1:4, 2:3, 0:3, 2:0) a v semifinále je čeká Sparta. První zápas se hraje v úterý v Praze.