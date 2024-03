Moták: Rytířská série, museli jsme se sbírat ze dna. Poděkoval i Motoru

Třinecký kapitán Petr Vrána výrazně přispěl ke gólu, který poslal Oceláře do semifinále play off • ČTK / Pancer Václav

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off s brankářem Markem Mazancem • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Co zabralo?

„Práce, kterou hráči předvedli. Byla vynikající, kvalitní. A dokázali jsme pracovat celých šedesát minut. Říkal jsem ráno hráčům, že potřebujeme dvacet jedna lidí na ledě a že je jedno, kdo gól dá. Opravdu pak skórovali hráči, kteří branek obecně moc nedávají, ale důležité bylo, že hráči první a druhé pětky, kteří jsou od toho, aby góly dávali, vzali i jinou roli. Roli poctivého a zodpovědného výkonu.“

Dá se popsat, co se vám před sedmým utkáním honilo hlavou?

„Všechno možné, negativní i pozitivní věci. V prvních třech zápasech jsme hráli dobře, možná to na nás mělo trošku negativní vliv. Že jsme si někde vzadu v mozku mysleli, že to bude jednoduché a už to ukončíme. To se nestalo. Budějovičtí prokázali kvalitu a po našem vzestupu přišel trpký pád. Museli jsme se sbírat ze dna. Velký kredit hráčům. A musím poděkovat i Motoru za skvělou sérii, vedenou fair play. V jiných zápasech, co jsem sledoval, byly mnohdy likvidační zákroky. Myslím, že tahle série byla vedena chlapsky, rytířsky a fair play.“

Do sedmého duelu jste nasadili Kurovského, do brány vrátili Mazance. Co rozhodlo?

„S Danem (Kurovským) byl problém, že se nám v Budějovicích zranil a Ingrid (doktorka Ondruchová) ho dala dohromady. Podal kvalitní výkon, potřebovali jsme více síly, víc bojovného ducha. A Mazi? Měl výborná čísla celou sérii, to rozhodlo.“

Když jste ztratili náskok 3:0 na zápasy, byla to pro vás nejtěžší chvíle v Třinci?

„Ten loňský rok si už moc nepamatuji, ale každá série je těžká. Je to sport. Bavíme se o tom, že ne vždy vyhraje lepší, to se také může stát. Důležité je, že jsme pracovali tak, abychom byli patřičně sebevědomí. Věřili jsme si navzájem. Ve své kvality a ve kvality hráče, co stojí na střídačce vedle. Kluci se maximálně zvedli, maximálně pracovali.“

Zachránili jste vítězstvím v sedmém čtvrtfinále sezonu?

„Vypadnout by bylo zklamání. Ano, dá se to tak brát. Tohle jsou situace, kdy přemýšlíte o všem možném, protože stát se může všechno. Vedete 3:0, je to paráda, už to skončí, nazdar, pošlete je domů... A najednou je to 3:3 a hrajete sedmý zápas. To je paráda se vším všudy, ano tohle je zachráněná sezona se vším všudy. Měli jsme kvalitní základní část, jeden bod nám chyběl do stovky. Jen nám možná trochu pauza pro předkolo lehce uškodila.“

V semifinále vás čeká Sparta, kde jste nějaký čas působil. Co od série čekáte?

„Teď si musíme především odpočinout. Nějaké velké vymýšlení, nebo extra tréninky už nebudou možné. Času moc nemáme, to nás trošku tlačí ke zdi. Ale samozřejmě připravíme záběry ze hry Sparty a využijeme i ty z minulých vzájemných sérií. Prostě se musíme připravit tak, abychom dobře začali a pokračovali stejně i dál.“

