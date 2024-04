Tři dny, tři zápasy a o level výš. Verva najala brigádníka Jíchu: vyplácí se

Kdybyste měli dojem, že jste přepracovaní, pak se mrkněte na pracovní výkaz posledních dní Josefa Jíchy. S domácím úklidem na Velikonoce to u něj nebylo žhavé. V sobotu pomáhal Litoměřicím proti Zlínu v sedmé bitvě o postup do finále Chance ligy, v neděli už navlékl litvínovský trikot v Pardubicích. Také v semifinále, jen o jeden (spíš dva) levely výš. Dohromady byl za víkend na ledě 32 minut a nějaké drobné, za poslední čtyři dny nastoupil třikrát s vytížením 55 minut… A dnes jde znovu melouchařit. „Doufám, že to s klukama proti Pardubicím zvládneme a dojdeme i do finále,“ nezůstává při zdi 26letý útočník.

Šlo vám snadno přešaltovat z první ligy na extraligu do tak důležitého duelu během necelých 24 hodin?

„Bylo dobrý, že jsem přijel rozehranej. Ale tady už je to o nějaký ten level výš. Kluci jsou rychlejší, silnější, mají větší dovednosti. Celkově má hra vyšší tempo. Člověk potřebuje první dvě střídání, pak už si na rychlejší hokej zvykne.“

Věděl jste dopředu, že budete mít extra pracovní víkend?

„Mám vyřízené střídavé starty, bylo domluvené, že bych sem případně šel. V sobotu jsme vypadli s Litoměřicemi a z Litvínova mi hned po utkání volali, ať se sbalím a přijedu do Pardubic.“

Co dál? Zastáváte místo po potrestaném Ondřeji Jurčíkovi. Hrajete o své pokračování i poté, co se Jurčík vrátí?

„Takhle jsme se o tom ještě nebavili. Já budu hrát pořád naplno, ale doufám i v to, že až se Ondra vrátí, tak tu budu dál hrát.“

V pondělí to bude váš třetí zápas ve třech dnech a čtvrtý v pěti dnech. Jak moc je to vysilující?

„Pravda je, že v semifinále proti Zlínu jsem hrál všech sedm zápasů, pak jsem naskočil sem do ještě vyšší rychlosti. Musím se maximálně připravit, makat na sto procent. Dát do toho všechno.“

Je to prima bonus na konec sezony pomáhat Litvínovu?

„Jednoznačně. Kdo by si nechtěl zahrát semifinále extraligy? Doufám, že to s klukama proti Pardubicím zvládneme a dojdeme i do finále.“

Napoprvé přišla těsná porážka, jak k ní došlo vašima očima?

„Je to fakt škoda. Ale Pardubice hrály opravdu dobře, strávily hodně času v našem pásmu. To musíme do pondělí zlepšit. Potřebujeme hrát víc u nich, ne tolik u nás. U nás jsou fakt silní, zatímco v obraně tak silní nejsou. Takže víme, co máme do druhého dne zlepšit.“

Skvělým napadáním pardubického hráče a tak trochu z ničeho začala první gólová akce. Byl to přesně úkol pro vás – dodat týmu energii a rychlost?

„Jo, tohle je můj styl. Hodně bruslit, napadat jim rozehrávku, odebírat a vybojovávat puky. Po téhle akci se puk pěkně odrazil k Abdymu (Jindřichu Abdulovi), on výborně vyjel, já s Kudrnkou šel před bránu a Abdy to prostřelil.“

Určitě byste však uvítali, kdybyste hráli aspoň jednu přesilovku, s níž si můžete pomoci ke gólu.

„Občas jsme si pro fauly chodili, ale nic z toho nebylo. Pro přesilovku si musíme chodit víc, je to situace, která by mohla rozhodovat zápasy. Hráče na ně rozhodně máme. Aspoň, že jsme dobře ubránili dvě jejich přesilovky.“

Minimálně v posledních deseti minutách jste si dokázali, že i vy dovedete Dynamo zatlačit do jejich pásma, co říkáte?

„Je to tak. Jak jsem říkal, my potřebujeme hrát u nich. Oni jsou silní v útoku, v obraně tolik ne. Pokud budeme hrát v jejich pásmu, můžeme vyhrát celý zápas. Výborně nám chytá Matej Tomek, jen doufám, že v tom bude pokračovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:44. Paulovič, 44:10. Vála Hosté: 09:22. Kudrna Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Jaks, Baránek, Demel, Czuczman, D. Zeman, Šalda – Koblasa, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Kirk, Sukeľ (C), Hlava – Kudrna, Jícha, Abdul – Maštalířský, Zygmunt, Havelka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice

