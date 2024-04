Sparta - Třinec 3:2p. Hrdina Moravčík trefil Pražanům druhý bod v sérii

Sparťané oslavují vítězství ve druhém semifinále play off s vítězným střelcem Michalem Moravčíkem • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Sparty se radují z vyrovnávacího gólu v semifinále play off • ČTK / Kamaryt Michal

Třinecký kapitán Petr Vrána vráží do sparťana Vladimíra Sobotky • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký útočník Daniel Voženílek se cpe do brankoviště Jakuba Kováře • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký útočník Daniel Voženílek v semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Obránce Michal Moravčík se stal hrdinou Sparty ve druhém semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Sparťané oslavují vítězství ve druhém semifinále play off s vítězným střelcem Michalem Moravčíkem • Pavel Mazáč / Sport

Pražané jdou v boji o finále do trháku. Hokejisté Sparty vyhráli i druhý semifinálový duel play off Tipsport extraligy nad Třincem, který porazili 3:2 v prodloužení a v sérii vedou 2:0 na zápasy. V utkání přitom výběr kouče Pavla Grosse prohrával poté, co se Ocelářům podařil rychlý obrat ve druhé třetině. Sparťanům se ale podařilo srovnat bitvu s úřadujícím mistrem osm vteřin před koncem třetí dvacetiminutovky zásluhou Filipa Chlapíka. Hlavním hrdinou byl ovšem obránce Michal Moravčík, který se postaral o první a také rozhodující gól.