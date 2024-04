Chlapík spasil Spartu: Plácnutí, pak euforie. Metr rozhodčích má hranice

Už se zdálo, že si Oceláři odvezou z Prahy cenné vítězství a vyrovnají stav série na 1:1. Jenže to by museli uhlídat Filipa Chlapíka, který si osm sekund před koncem třetí třetiny našel ve skrumáži odražený kotouč a plachtící střelou ho poslal za Ondřeje Kacetla. Na ledě i v ochozech vypukla euforie. Tu si sparťané přenesli i do prodloužení a nakonec vyhráli 3:2. „Viděl jsem odražený puk, tak jsem do toho jen plácnul. Ani jsem neviděl, jak letí do brány. Pak jsem zaregistroval, že kluci začali slavit,“ popisoval důležitý moment zachránce Pražanů.

Do prodloužení poslala zápas vaše trefa 7,5 sekundy před koncem. Bylo těžké se ve skrumáži zorientovat?

„Viděl jsem odražený puk, tak jsem do toho jen plácnul. Ani jsem neviděl, jak letí do brány. Pak jsem zaregistroval, že kluci začali slavit. Byla to velká euforie. Důležitý gól, který nás poslal do prodloužení.“

Pomůže branka i vám osobně? Do teď jste sbíral pouze asistence.

„Každý se chce prosadit co nejdřív, aby měl klid. Věděl jsem, že nějaké šance jsou, ale k herní pohodě to bylo důležité. Chtěl jsem týmu konečně pomoct i góly. Snad se po tomhle rozstřílím.“

Třinci se ve druhé třetině podařilo otočit zápas na 2:1. Najednou byli lepší. Bylo důležité, že jste je nepustili do většího trháku?

„Šancí měli spousty. Musím ale vyzdvihnout Kovyho (Jakub Kovář), který hodně šancí pochytal. Když nemáte dobrého gólmana, tak v play off zápasy těžko vyhrajete. Naštěstí to bylo jen 2:1. Pořád jsme věřili, že to otočíme.“

Oceláři oproti prvnímu utkání hodně přitvrdili. Chtěli vám rozbít účinnou hru. Jak těžké bylo se s tím vypořádat?

„Nebylo to jednoduché. Do takových věcí se nechceme úplně pouštět. Pořád jsme ale lidi, a když vás něco naštve, je těžké to nechat být. Docela se jim to dařilo. Naštěstí jsme se pak zklidnili a bylo to lepší.“

Je právě ve vítězné mentalitě rozdíl mezi Spartou z předešlých let a tou současnou?

„Hodně nám pomohla základní část, kde byla spousta těsných zápasů. Málokdy jsme vyhráli nějakým debaklem. Když se pak dostaneme do kritických momentů, tak kluci vědí, jak k nim přistoupit. Věříme si a zatím nám to vychází.“

Rozhodčí zvolili celkem mírný metr a hodně soubojů pouštěli. Nebylo to někdy až příliš volné?

„Pouštěli, ale myslím, že z naší strany tam toho bylo početně míň. Samozřejmě v play off by se mělo hrát pět na pět. Je to boj, ale na druhou stranu, když jde o vyložený faul, pískat se to má. Má to svoje hranice a mohlo to být v zápase trochu o něčem jiném.“

