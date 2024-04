Kempný téměř neslezl z ledu: Jsem na to zvyklý. Chválil parťáka i videokouče

Ze všech sparťanů strávil na ledě nejvíc času. Konkrétně bez osmi sekund 30 minut. Navíc si Michal Kempný připsal asistenci před vyrovnávacím gólem Filipa Chlapíka. Velkou měrou se tak podílel na skolení Ocelářů 3:2 v prodloužení a zisku druhého bodu. „Trénuju tvrdě celý život. Je to něco, na co jsem zvyklý. Jsem moc rád za důvěru a za to, že co nejvíc můžu pomoct týmu k vítězství,“ vysvětloval reprezentační obránce.

Jak hodnotíte zápas, který vám málem utekl mezi prsty?

„Málem, ale neutekl. Těžké utkání. Samozřejmě jsme věděli, že to nebude nic jednoduchého. Nezačali jsme úplně dobře, jak jsme chtěli. Našli jsme si ale cestu k vítězství a byli jsme celý zápas trpěliví. Celou dobu jsme zůstali v systému.“

V čem jste se zlepšili do třetí třetiny a prodloužení? V té druhé jste totiž za Třincem zaostávali.

„Sami jsme si komplikovali život. Někdy je v jednoduchosti krása. Musíme se z toho poučit. Párkrát jsme si zavařili úplně zbytečně.“

Odehrál jste téměř 30 minut, nejvíc ze všech účastníků. Od druhé poloviny zápasu jste téměř neslezl z ledu.

„Trénuju tvrdě celý život. Je to něco, na co jsem zvyklý. Jsem moc rád za důvěru a za to, že co nejvíc můžu pomoct týmu k vítězství.“

Ještě přibližně dva týdny nazpět probíhal po druhém utkání s Libercem strach o Michala Moravčíka. Teď dvěma góly rozhodl semifinále. Co na to říkáte?

„V tom je hokej hrozně krásný. Stane se mu nepříjemný moment a za několik dní je zase na ledě a rozhodne dvěma góly. Je super, že v týmu máme střelecké role rozdělené. Vždycky se najde někdo, kdo to vezme na sebe. Hloubka v kádru je obrovská. Jsem moc rád za Moru, že mu to tam spadlo. Pomohl nám velkou měrou k vítězství.“

Vybavil se vám loňský druhý zápas, kdy v Praze vyhrál naopak 3:2 v prodloužení Třinec?

„Nechtěl bych to srovnávat, jsme tady a teď. Všichni jsme v šatně věřili, že to nějakým způsobem zvládneme. Samozřejmě, Třinec odehrál výborné utkání. Minulý rok nám tyhle momenty trochu chyběly. Nespadlo nám to tam, i když jsme měli optickou převahu. Letos si hrozně moc vážíme, že jsme zápasy dokázali překlopit na naši stranu.“

Jde sebedůvěra, kterou jste si vypracovali za Pavlem Grossem nebo je to nasbíranými zkušenostmi z bolestivých proher?

„Člověk se učí porážkami a bez nich není žádné vítězství. V týmu máme spoustu hráčů, kteří prošli evropskými soutěžemi. Odehráli spoustu důležitých zápasů. To je přesně to, co potřebujeme. Jsme rádi, že máme v šatně hodně lídrů, kteří můžou předat různé znalosti, poznatky a zkušenosti.“

Velký kredit asi patří i videokoučům, kteří rozpoznali přestupek při nakonec neuznané první trefě Ocelářů.

„Pomohlo to hrozně moc. Byla to skvěle odvedená práce. Šlo to rychle a hned jsme si výzvu vyžádali. Patří jim velký kredit. Ve světě se tohle děje na normální bázi a my chceme být špičkovou organizací. Tohle k tomu patří.“

