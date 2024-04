Mají dva metry, dlouhé hokejky, líčí útočník Litvínova. Ale naděje je

Od poloviny třetí části se do té doby jasný třetí semifinále začalo měnit v drama. Litvínov stáhl na rozdíl jediného gólu, po odvolání brankáře tři a půl minuty tlačil v šesti. Ale zápas si prohrál víceméně na začátku. „Byli jsme ustrašení, přišlo mi, že nechceme hrát hokej,“ vracel se Jindřich Abdul po porážce s Pardubicemi 2:3 . Chemici by museli zvítězit čtyřikrát, aby sérii vyhráli. „Bude to extrémně těžké. Ale naděje pořád je,“ dodal útočník Vervy.

Do utkání jste vstoupili ustrašeně, jen jedna střela prošla na bránu. Čím si to vysvětlujete?

„Těžko říct. Chystali jsme se na to, nechtěli být odevzdaní, protože série je pořád otevřená. Teď to bude ještě o něco náročnější. Ale dostali jsme dva góly a to se pak těžko vrací. Začátek byl však hrozný. Musíme hrát mnohem sebevědoměji a víc s pukem, jen ho neodpalovat, střílet. Oni toho hodně zblokují. Ale my se musíme víc tlačit do brány.“

Za celý zápas jste vypálili na bránu patnáctkrát, další byly zblokovány nebo jste se k nim ani nedostali. Je to velký problém v takovém utkání?

„Musíme se víc tlačit do branky. Přišlo mi, že jsme napřed ani nechtěli hrát hokej. Byli jsme takoví ustrašení. Přitom jsme v semifinále play off a jsme tady z nějakého důvodu, prezentovali jsme se nějakým hokejem. Není se čeho bát. Teď už můžeme jedině získat.“

Ve třetí třetině jste se do zápasu vrátili, měli vyrovnání na dosah. Nepřišel nástup pozdě?

„V play off když ztrácíte o dva góly a hrajete proti tak zkušenému mužstvu, oni to pak zatáhnou. Opticky tlak máme. Jeden gól nakonec chyběl, už jsme to nestihli dorovnat. Nechci vytvářet tlak, že už musíme jen vyhrávat. Ale musíme začít mnohem líp než dneska. Jinak se ani nedá.“

Dokázali jste si aspoň, že se pardubická obrana dá otevřít?

„Je to tak. Myslím, že jsme si ověřili i v Pardubicích, že se s nimi hrát dá a je to pro nás motivace. Na konci jsme je tlačili. Oni se umí zatáhnout, mají vysoké hráče, velké obránce. Skoro všichni mají kolem dvou metrů, dlouhými hokejkami daleko dosáhnou. Ale to není výmluva. Musíme zabojovat a vyhrát. Chce to líp vstoupit do utkání. Když chytíme začátek, diváci nás poženou ještě víc. I tentokrát, jak zápas gradoval, nám pomohli a vrátili jsme se. Škoda, že jsme nedali gól navíc, aby se rozhodlo v prodloužení.“

Věříte, že sérii můžete ještě otočit?

„Naděje umírá poslední, vždycky je šance. Bude to extrémně těžké, ale pořád je.“

