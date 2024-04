Litvínov - Pardubice 5:6. Dynamo zvládlo divočinu a je ve finále

Roman Will inkasuje druhý gól z hole Davida Kaše • ČTK / Hájek Ondřej

an Mandát z Pardubic a Patrik Poulíček z Pardubic se radují z gólu • ČTK / Hájek Ondřej

Parubice postoupily po dvanácti letech do finále • ČTK / Hájek Ondřej

Hráči Pardubic slaví postup do finále • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Sedlák slaví postup do finále • Pavel Mazáč / Sport

Parubice postoupily po dvanácti letech do finále • ČTK / Hájek Ondřej

Základní výškový tábor je splněn, obr je ve finále. Pardubice vyhrály s rekordním bodovým ziskem základní část a páteční divočina v Litvínově je dostala po dvanácti letech do přímého souboje o zlato. Litvínov poprvé do soupeře šlápnul, vedl o dva góly, Dynamu tekly chvílemi nervy. Zklidnily se, ale nakonec měly velkou honičku výhru 6:5 udržet. Finále jim začíná 16. dubna.

Jako kdybyste se probudili v jiném vesmíru. Denis Zeman svými hity vytáčel úplně všechny, kdo měl na drese pardubický znak. David Kaše rozjel velké číslo, dal dva góly, Litvínov vedl po první třetině 3:1. Jenže po přestávce se všechno vrátilo do starých kolejí. Pardubice výzvu přijaly, zklidnily emoce, zapnuly na vyšší obrátky.

Nakonec zase ale rubal Litvínov, sedm minut před koncem začal kouzlit s odvoláváním brankáře, začal stahovat velké manko. Nevyšlo to, ale stejně zaplněný zimák oceňoval oba tábory. Pardubická banda jásala nad postupem do finále, domácí fans děkovali za ročník plný radosti a statečný boj ve čtvrtém semifinále.

Poslední zápas série se zapsal jako ten úplně nejdivočejší ze všech. Začalo play off! Pak tedy pro Litvínov zase skončilo, ale aspoň ve velkém stylu. Tentokrát vybalil úplně všechno, co v sobě má od začátku. Žádná pardubická kontrola celého příběhu od startu až do konce se nekonala. Kdepak! Verva brnkala Dynamu na nervy, prudila, získávala puky za brankou. Litvínovu hodně pomohlo, že Pardubice agresivní hru neustály.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec Litvínov

Dvě oplácení, dva fauly a dvouminutová přesilovka 5 na 3? Díky! Právě tady se nadechla černá vlna odporu, že by se ještě nemusel pískat konec série. Po první třetině taky vedla banda kolem bratří Kašových 3:1. Z brány se dokonce pakoval Roman Will.

Taky tohle byla jasná ukázka, že Litvínov dokázal soupeři roztrhat plány. „Nemyslím si, že by nás něčím přehráli,“ kroutil hlavou v televizním přestávkovém rozhovoru hlavou Jan Mandát. „Poráželi jsme se tam sami. Všechno jsme chtěli moc jednoduše. Nejde dát soupeři přesilovku pět na tři jen přes oplácení,“ pokračoval.

Pak se potvrdilo, jak Pardubice ale dovedou přepínat. Umí kontrolovat hru, když vedou. No, a pokud se dostávají do ztráty? Rychle za sebou se točí čtyři silné ofenzivní formace, které stupňují tlak. Přichází smršť, jeden ofenzivní výpad za druhým. Dost velká šichta tenhle nápor vydržet.

Výsledkem bylo, že Dynamo vyhrálo druhou třetinu 4:0. V pravou chvíli se prosadil i Lukáš Sedlák, který čekal na gól od série s Hradcem. S Tomášem Hykou vyťukali defenzivu soupeře, Sedlák do prázdné dal na 4:3 a Pardubice začaly kralovat.

Mohlo to být ale jinak. Jenže rozhodčí vyhodnotili za stavu 3:3 zákrok Richarda Pánika na hlavu Jindřicha Abdula, že nebyl tak nebezpečný. Hříšník překvapivě vyfasoval jen dvouminutový trest. Když se vrátil, založil akci, po které Sedlák dostal Dynamo poprvé do vedení, vyskočilo na 6:3 a už se nevypařilo. I když Litvínov měl v závěru ohromnou vůli, aby sérii ještě natáhl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:19. D. Kaše, 15:45. D. Kaše, 19:53. Kirk, 52:50. Zile, 54:34. Koblasa Hosté: 07:14. Mandát, 22:17. Košťálek, 25:12. Čerešňák, 32:16. Sedlák, 33:55. Poulíček, 50:59. Pánik Sestavy Domácí: M. Tomek (34. Zajíček) – Demel, Baránek, Jaks, Zile, D. Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kirk – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Jícha, Kudrna – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Will (21. Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Šír, Ondráček – Špůr, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

