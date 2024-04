Třinec - Sparta 4:1. Oceláři žijí! Zachránil je probuzený střelec Daňo

Ocelářská dynastie ještě nekončí. Třinečtí hokejisté ve čtvrtém semifinále play off Tipsport extraligy vyhráli 4:1 nad Spartou a za stavu 1:3 na zápasy se v souboji o finále vracejí do Prahy. K vítězství úřadujícím mistrů, za které mohl opět nastoupit útočník Daniel Voženílek, byla klíčová první třetina. Slezané nejprve ubránili dvojnásobnou přesilovku Pražanů, následně otevřeli skóre ve své početní výhodě a brzy i zvýšili vedení. O oba góly se postaral prvními trefami v sérii probuzený slovenský střelec Marko Daňo. K postupu do bitvy o Masarykův pohár mají ale pořád blíž sparťané, kteří mohou stvrdit postup v úterý na hřišti v O2 areně.