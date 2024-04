Chlapík o Daňovi: Zase se tam válel, tak dostal. Jeho a tatínka nechci řešit

Počtvrté v řadě už to Spartě nevyšlo. Poprvé v play off prohrála, v Třinci padla 1:4. „Věděli jsme, že to bude těžká série. Nic se neděje, jedeme dál a v úterý se hraje dál,“ v klidu hlásil útočník Filip Chlapík. Na vousech měl ještě krvavé stopy od poraněného rtu. Ostrá bitva končila rvačkou. Hvězda Pražanů proti hvězdě Ocelářů. Chlapík se pustil do Daňa.

Atmosféra se dost vyostřila po sekeře Michala Řepíka a vy jste se porval s Markem Daněm. Roste už vzájemná alergie?

„Daňa a jeho tatínka (dal rozhovor pro iSport.cz, kde tvrdí, že syn nesimuluje) nechci moc komentovat. Takové věci se dějí a uvidíme, co bude dál.“

Vedle se rvali Michal Kempný s Tomášem Kundrátkem . Proč jste se do Daňa vlastně pustil?

„Jsou nějaké věci, které do hokeje nepatří. Jak se pořád válí a simuluje, to se mi úplně nelíbí. Zase se tam válel, tak jsme se chytili a dostal.“

Aha, takže jste to bral jako výchovnou lekci.

(usměje se) „Nevím. Asi to dál komentovat nechci.“

Daniel Voženílek hlásil směrem k Řepíkovi, že udělá faul a pak se schová na střídačku. Vnímali jste, že na ledě při bitkách chyběl?

„Já bych řekl něco špatně. Takže to taky komentovat radši nebudu.“

Když půjdeme k tomu, co rozhodlo zápas. Hlavní problém, že jste na začátku nevyužili dlouhou přesilovku 5 na 3?

„Velké šance jsme měli, jen to bohužel nevyšlo. Jak jsme si my pomohli v sobotu, teď to vyšlo jim. Věděli jsme, že série bude strašně těžká, Třinec vyhrál čtyři tituly za sebou, je to top tým. Je škoda, že jsme nevyhráli i počtvrté za sebou, mohlo se všechno vyvíjet jinak. Ale celkově jsme byli horším týmem. Oni o trochu víc chtěli.“

Za stavu 2:1 to vypadalo, že do Třince bušíte a vyrovnání bylo blízko. Tam se dalo všechno otočit, ne?

„Jo, ale celkově to nebyl dnes náš nejlepší výkon. Proti takovému soupeři prohrávat 0:2 je strašně těžký, tím spíš, když víte, jak hraje, pokud vede. Chceme sérii vyhrát, ukončit ji co nejdříve to půjde. Třinec zase nic nezabalí. Bude to boj do poslední sekundy. Hrozně se na něj těšíme, jen zvládneme pětihodinovou cestu, odpočineme si a jdeme na to zase. Doma nás poženou naši lidi.“

Celkově je série hodně vyrovnaná, detaily většinou chodily s vámi. Jen teď Řepík trefil tyč, pak jste hráli v šesti a Třinec odskočil na 3:1. Malé věci, které ve čtvrtém zápase šly se soupeřem?

„Byla tam tyč, pak blbý střídání, což se stává. Je tam hodně emocí a škoda, že jsme hráli v šesti druhý zápas po sobě. Nemělo by se to stávat, ale bohužel. Teď má smysl se dívat jen dopředu.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE