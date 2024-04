Krejčík: Strach vůbec nepřichází v úvahu. Ať se do nás Třinec klidně opře

Diváci už se zvedali, odcházeli pro občerstvení, ale… 0,9 sekund před koncem druhé třetiny vyslal Jakub Krejčík na branku střelu, kterou šikovně tečoval Filip Chlapík. Do závěrečné části tak vstupovali sparťané výrazně povzbuzeni, snížili na 1:2. Cítili, že by se jim mohl podařit obrat z 0:2. A málem se tak stalo. To by jim ovšem musela být uznána třetí trefa v závěrečné hře bez brankáře. Nakonec prohráli s Třincem 2:3. „Měli jsme nějaké informace od videokouče, že tam proběhl kontakt s gólmanem. Trochu už jsme s verdiktem počítali,“ objasnil situaci produktivní bek. Sparta vede v semifinálové sérii už jen 3:2.

Rozhodovalo se v první třetině, která vám vůbec nevyšla?

„Je to jak v bledě modrém. Čtvrtý zápas to bylo stejné. Musíme začít šlapat hned od začátku. Hrát náš hokej. Ten nám totiž umožnil vedení v sérii. Není důvod se něčeho obávat. Do Třince jedeme vyhrát.“

Neměli jste v hlavě, že tým, který první inkasuje v sérii, prohraje?

„Ne, máme silný tým. Víme, že i když inkasujeme jako první, dokážeme zápas otočit. To nás netrápí.“

Když už se dostanete do pásma, dokážete soupeře přitlačit. Je ale právě cesta do útočné třetiny ta nejtěžší?

„Jsou tím známí, hrají to několik let stejně a mají to nacvičené. Není to ale tým, který by se nedal porazit. Máme hlavy nahoře.“

Vy jste vyslal střelu, kterou následně tečoval Filip Chlapík 0,9 sekund před koncem druhé třetiny. Věděl jste, kolik zbývá času?

„Slyšel jsem Kořena (Josef Kořenář), jak na mě řve. Na kostce v tu dobu bylo asi pět vteřin. I díky němu jsem se snažil poslat puk rychle na branku.“

Dá se za tu dobu vůbec něco stihnout?

„Dát gól (směje se).“

Jak jste snášeli závěr utkání, kdy vám nejdříve rozhodčí uznali vyrovnávací gól na 3:3 a následně ho po trenérské výzvě Třince odvolali?

„Emoce byly nahoru a dolu. V hokeji se může stát cokoliv, takže my do poslední chvíle věříme, že gól dáme. Teď se nám to bohužel nepovedlo.“

Neuškodilo vám dlouhé přezkoumávání? Před tím jste snížili, byli jste v euforii.

„Těžko říct. To asi úplně nemyslím. Měli jsme nějaké informace od videokouče. Trochu už jsme s verdiktem počítali. Nemyslím si, že to byl rozhodující moment.“

Jaké to byly informace?

„Že tam proběhl kontakt s gólmanem. Už jsme jenom čekali na verdikt.“

Čekáte, že v šestém zápase se do toho Oceláři zase fyzicky opřou a budou vás chtít rozhodit?

„Ať se opřou, nám je to jedno. My se soustředíme na sebe a nic jiného nás nezajímá.“

Na koho bude větší tlak?

„Pořád je to na nich. My vedeme 3:2 a oni hrají o to, aby jim neskončila sezona. Pojedeme do Třince sebevědomí. Musíme zlepšit začátek, a když se nám to povede, budeme v pohodě.“

Říkáte, že se musíte soustředit sami na sebe, ale nedostal se vám Třinec nepříjemnou hrou přeci jen trochu do hlavy?

„Nedostal (usměje se).“

