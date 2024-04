Když Třinec, tak my taky... Sparta pro lístek na Pardubice vyrazí letadlem

Požádáno, zeptáno a odsouhlaseno. Hokejisté Sparty se ve středu odpoledne vydávají leteckým speciálem do Ostravy, aby ušetřili energii potřebnou k zajištění postupu do extraligového finále. Informaci iSport.cz potvrdil Tomáš Divíšek, šéf sportovního úseku. Pražský výběr v úterý doma podlehl Třinci 2:3 , padl podruhé v řadě a před šestou bitvou ve Slezsku nemíní nic ponechat náhodě. Hráči tak dostávají od majitele klubu Karla Pražáka ideální servis v podobě nahrávky na smeč. Přijde ve čtvrtek večer?

Když jste v úterý po 21. hodině viděli před kabinou poražených uříceného Filipa Chlapíka, hned vám bylo jasné, že přepravu vzduchem na duel v Třinci by sparťané určitě neodmítli.

Odpovědní lidé za chod týmu nedlouho po bitvě požádali nejvyšší šarži Sparty o rychlejší přesun k šesté partii. S tím, že ušetřené síly dodají potřebná procenta v boji o definitivní zajištění vstupenky na finálový seriál s Pardubicemi. „Kluci dnes odletí do Ostravy a autobusem se přesunou do Třince,“ poznamenal Tomáš Divíšek.

Pražané tak napodobí svého soupeře, kterému začala protékat mezi prsty čtvrtfinálová sada s budějovickým Motorem, před šestou partií na jihu Čech vypravil boeing 737. I přes porážku si Oceláři libovali, jak rychle se dostali zpět domů a precizně ovládli domácí duel o vše. Hosté nebyli tak svěží a třeba brankář Dominik Hrachovina v podcastu Zimák později připustil, že třinecký spoj udělal v sérii klíčový rozdíl.

Sparta je v podobné situaci. I kdyby jí nevyšel čtvrteční mač, neztratí energii nekonečným přesunem od polských hranic do metropole, získá čas a klid před případným rozsudkovým střetnutím.

Divíšek potvrzuje, že leteckou variantu měli na Spartě v hlavách v předstihu. „Musíte myslet trochu dopředu. Řešili jsme to po úterním zápase a rozhodli se, že do cesty letadlem půjdeme. Majitel nám vyšel vstříc a přepravu letadlem zaplatil. Pro kluky je to pohodlnější. Namísto šesti hodin po silnici stráví celkově na cestě hodinu a půl. V prvé řadě jde co nejrychlejší regeneraci po zápase a o zajištění toho, aby kluci byli co nejvíc ready na podání stoprocentního výkonu,“ připojil šéf sportovního velení ve Spartě.

Hráči toho měli v úterý dost. V O2 aréně byl velký hic, což mělo i vliv na horší kvalitu ledu. Hráči se dost vydali. Sparta tedy až od druhé části, zato fest, protože doháněla manko. „Bušili jsme do nich dvě třetiny, oni nám vyhazovali puky, o to to bylo náročnější na výdej energie. Vedro v hale bylo neskutečné,“ dodal k věci Tomáš Divíšek.