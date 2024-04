Radil po pádu s Třincem: Jestli chceme pohár, musíme je umět přetlačit

Pardubičtí hokejisté smutní po úvodní prohře ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Porážky se z Pardubic na dlouhou dobu vypařily. Hradec je ve čtvrtfinále jednou porazil po nájezdech. Ale jinak? V základní hrací době padli naposledy na začátku února v Olomouci. Po víc jak dvou měsících je v prvním finále převezl Třinec, vyhrál 2:1. „Nepřekvapilo mě, jak hráli. Produkovali svůj hokej, který jim funguje, my dostlali blbý góly. Oni si to pak dovedou pohlídat,“ komentoval nezdar Dynama útočník Lukáš Radil.

Je tak těžké hrát s Třincem s vědomím, že nejde udělat ani malá chyba? Vy jste těch velkých udělali dost.

„Tak to prostě je, tohle je finále. Jestli chceme získat pohár, musíme umět je v takových věcech přetlačit a najít cestu, jak jejich hokej zlomit. Nebude to o ničem jiném, než že musíme víc bojovat a víc chtít.“

Pokračuje rok staré semifinále, nebo se něco změnilo?

„Myslím, že nezměnilo. Třinec hraje v play off pořád to samý, tohle nás nepřekvapilo. Jen jim to vyšlo.“

A kudy tedy překonat sehraný třinecký stroj, bude stačit ta větší bojovnost?

„Možná to chce ještě větší klid. Je to pořád začátek finále, není potřeba lámat nad něčím hůl. Důležité budě větší sebevědomí a proměňování šancí, být zkrátka ve všem důslednější.“

Tomáš Kundrátek vytáhl nohou gól Tomáši Zohornovi , vám ho sebral Ondřej Kacetl. Umí tyhle momenty Třinec překlápět na svoji stranu?

„Jo, někdo tomu může říkat štěstí, někdo umění. Ať si každý vybere.“

A vaše šance proti Kacetlovi, byla jeho štěstí, nebo umění?

„Měl jsem puk na delší hokejku a snažil se ho zvednout, ale kotouč trochu stál. Myslím, že ta šance byla hlavně o mně. Je vidět, že Káca má lauf. Ale tady jsem měl dát gól já.“

Nebude těžké nastavit hlavu na druhý zápas, když jste v prvním narazili do zdi?

„Nemyslím si. Nemáme co ztratit, hrajeme finále. Můžeme maximálně získat. Půjdeme do toho znovu, taky si naklonit štěstí k sobě, ale tohle se musí odrazit od bojovnějšího výkonu.“

