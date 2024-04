ONLINE: Pardubice - Třinec. Dynamo chce srovnat finále, hraje i Pánik

V úvodní bitvě s úřadujícím mistrem nepomohl ani dlouhý odpočinek. Pardubičtí hokejisté po porážce v prvním zápase finále play off Tipsport extraligy potřebují najít recept na Třinec a v domácí odvetě srovnat boj o titul. Do druhého duelu nastoupí i slovenský útočník Richard Pánik, který v prvním střetnutí trefil nohou do hlavy krajana Patrika Hrehorčáka, za což ale od disciplinární komise dostal „pouze“ pokutu. Bude finálový souboj vyrovnaný, nebo se Oceláři vrátí domů s vedením 2:0? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.