Třinec - Pardubice 4:3. Druhá výhra ve finále pro Oceláře, zářil Hudáček

Jan Košťálek vypálil se závěrečnou sirénou, to se třineckým hráčům nelíbilo • Pavel Mazáč / Sport

V semifinále se brodili blátem, se Spartou prohrávali 0:3 na zápasy. A teď jsou dva zápasy od pátého zisku Masarykova poháru v souvislé řadě… Oceláři předvedli svou otřepanou klasiku. Uštknout, když to jen trochu jde a pak postavit živou zeď. Všichni soupeři to znají, všichni se na to připraví a stejně se všichni diví. Recept? Jak kdy. Často však ne. Třinec porazil ve třetím extraligovém finále Pardubice 4:3, když „odskakující“ góly na 2:1 a 3:1 obstaral Libor Hudáček. Klíč na 4:2 obstaral v čase 56:27 Andrej Nestrašil. V neděli se jde do šichty znovu, Dynamo takříkajíc musí…

Otázka sobotního podvečera zněla: kdo urve druhý bod? Ale taky: jak si poradí sudí se zákroky hráčů, které jsou za hranou. Které nejsou na první pohled tolik vidět, jenže jsou tam a bolí. Na pardubických hráčích bylo ve druhém domácím duelu znát, že míní přitvrdit a rozhodit zejména Ondřeje Kacetla. Začalo to už při prvním střídání, kdy Tomáš Zohorna v rohu ťukl do brankáře.

Hráči Dynama si i tímto způsobem pomohli k prvnímu bodu a hosté se zlobili. Byť o tom kvůli „nehubkovému zákonu“ po boji nepromluvili, z různých náznaků vyplynulo, že nejsou spokojeni s prací arbitrů. S námitkou, že Kacetla nedostatečně chrání.

Po sadě v Pardubicích se ale nejvíc propíral Richard Pánik, jenž v prvním duelu trefil ležícího Patrika Hrehorčáka nohou do hlavy (helmy), za což dostal srážku z platu. Předseda disciplinární komise nenašel nic, co by jej mělo přimět udělit dodatečný postih.

Ve druhé partii pak Pánik v přerušené hře trefil vysokou holí do obličeje Petra Šenkeříka. Za to dostal dvě minuty a Dynamo v oslabení inkasovalo. Kouč Marek Zadina se rozhodl Pánika pro třetí bitvu nenasadit, poslat jej na tribunu mezi zdravé náhradníky a do elitního útoku nasadit Martina Kauta.

Oba týmy dostaly před utkáním hlasité avízo od komise rozhodčích, že sudí si budou provozu u brankoviště a obecně nečistých praktik maximálně všímat. A první dějství to doložilo. Byť ne zcela.

Třeba nenápadnou sekyru Tomáše Vondráčka po buly, kterou schytal do ruky Libor Hudáček, rozhodčí neviděli. Zato Hudáček ji dost cítil…

Pomstil se však poté, co Tomáš Zohorna za krosček na Marka Daňa odešel v 15. minutě na trestnou. Šlo o dohrání po odpískání a o zákrok, který by jindy asi prošel. Intenzita úderu nebyla velká, ovšem atak neprošel. Preventivně. A správně s ohledem na předchozí dění na východě Čech. Hudáček v převaze po 17 sekundách zvýšil na 2:1. Ten samý plejer pak ve druhé části ukázal, že sobota je jeho den a téměř od modré z první vyslal gólovou dělovku na 3:1.

Pardubičtí koukali, co se děje. Nepřipadali si, že jsou o tolik horší, jak by napovídalo skóre. Co bylo důležité, nebyli opaření a šli si dál za svým. A vyplatilo se. Jan Mandát po perfektním Zohornově uvolnění z přečíslení trefil parádně pod horní tyčku.

Třetí třetina? Ocelářská klasika. Živé bránění vlastního území a trpělivé čekání na každou šanci vyrazit vpřed. Východočeši se velmi těžko dostávali před Kacetla, vlastně tam ani nebyli. Naopak z platonického tlaku se v 57. minutě vyrval Andrej Nestrašil a čtvrtou trefou přiblížil druhý triumf Ocelářů.

Pardubická stíhačka s hrou bez brankáře přinesla snížení Adamem Musilem v čase 58:43. Patrik Hrehorčák pak v dobré pozici netrefil opuštěnou bránu, ale domácí to nemuselo mrzet.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:13. Daňo, 15:02. L. Hudáček, 23:59. L. Hudáček, 56:27. Nestrašil Hosté: 12:05. Radil, 36:15. Mandát, 58:43. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Nestrašil, Helewka, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Vrána (C), M. Roman – M. Růžička (A). Hosté: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Kaut, Sedlák (C), Hyka – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Hribik, L. Květoň – J. Ondráček, Špůr Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

