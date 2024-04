Zimák Q&A: Zadinův šokující výstup a finále extraligy s Pavlem Ryšavým 

Zvládly druhý krizový zápas a domů si po triumfu vezou 6:2 vyrovnaný stav série 2:2. Pardubice ale ústy Marka Zadiny místo módu tiché spokojenosti přeply do otevřeného výpadu vůči České televizi, expertům a především Milanu Antošovi. Co měl jeho výstup znamenat, jak ovlivní zbytek finále změna pravidel ve hře okolo brankoviště a co se bude v sérii o titul dít dál? Na to a spoustu dalších otázek se ptáte vy - a odpovídá redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý. Celý díl najdete na zimakpodcast.cz pár hodin po skončení živého streamu na YouTube.