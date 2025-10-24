Nedalo se schovat, ale z mokré klece neutekli. Sparta je láska, srdíčko, líčí fanoušci
PŘÍMO Z RIJEKY | Dvě hodiny zbývalo do zápasu, tedy jeho páteční poločasové dohrávky, přesto už pětice fanoušků z Poličky a Svitav stepovala před stadionem. Svítilo sluníčko, zatímco o den dříve se doba utkání změnila v meteorologické peklo. Přesto ji skupina čtyř chlapů a jedné dívky strávila v kleci za bránou, v níž stál Peter Vindahl. Sledovala, jak se na neregulérním hřišti sune skóre k poločasovému výsledku 0:0. Pak anglický sudí definitivně trápení ukončil.
„Šlo o zdraví, o zranění. Nechápu, proč se vůbec začínalo,“ láteří jeden z fandů. Je nutné mu dát za pravdu, fotbal se změnil ve vodní pólo. „Bylo to nebezpečné, balon se zastavoval,“ kroutí hlavou muž v rudém dresu.
Pro příznivce to však bylo rovněž zapeklité. Na sobě sice měli plášťenky ve sparťanských barvách, ale ani ty nepomohly. Postupně navíc spadla teplota. „Byli jsme úplně zmrzlí,“ usměje se slečna, již ostatní jmenují do funkce tiskové mluvčí. „Byla nám kosa. Hlavně se nedalo nikam schovat, nebyla tam střecha. Stejně nás nepustili ven, museli jsme zůstat až do konce,“ popisuje.
Nikoho z pětice k tomu nenapadlo, že by po třinácti minutách, kdy přišla dvouhodinová pauza, opustili místa.
„Bylo to náročné, byli jsme v kleci od půl páté do deseti do večera, docela jsme zmokli,“ usmívá se tmavovláska. „Ale to je prostě Sparta - srdíčko, láska, takže jsme tady znovu,“ doplní.
Skupina měla výhodu, že plánovala v Rijece zůstat, proto neřešila potíže s ubytováním jako někteří další. Už zkrátka vědí, jak na to. S Letenskými cestují pravidelně. „Jezdíme na domácí zápasy i výjezdy. Ale tohle bylo neskutečné, to jsme ještě nezažili,“ diví se další z členů „komanda“
Tak to má pravdu…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off