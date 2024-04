Pardubice milují svoji Adélu. Dav bouří, když se chystá na zpěv hymny

Vyloženě mrazilo, jak deset tisíc fans v Pardubicích začalo bouřit. Přitom nepadl gól, vlastně se ještě vůbec nezačalo hrát. Jen hlasatel oznámil, že hymnu před finále zazpívá Adéla Krátká. Nahradila chlapecký sbor. Dav se mohl zbláznit, že má zpátky milovanou zpěvačku. Tribuny si ji za poslední roky zamilovaly. V play off to je pořádně slyšet. „Samozřejmě hodně potěší, že vás lidi mají rádi. Jsem za to moc vděčná, nečekala jsem to,“ komentovala vřelé přijetí příznivců Dynama.

Adéla Krátká pochází z Pardubic a hymnu na hokeji začala zpívat, když ještě chodila na gymnázium v sezoně 2021/2022. Teď studuje konzervatoř v Praze. „Ale jedno se nemění vůbec, pořád je to velký zážitek. Vždycky se těším, kvůli hymně vždycky ráda přijedu.“

Ano, čtete správně. Kvůli silné minutě a půl zpěvačka sedne na vlak a jede klidně několikrát týdně do Pardubic. „Ale jsem ještě na hokeji, přeci. Až pak se vracím zpátky,“ usměje se.

Přitom než začala na hokeji zpívat hymnu, živě na zápase byla jen jednou. Ale celé prostředí jí hodně chytlo. „Zpívám v Pardubicích už nějakou dobu, vztah jsem si k hokeji rozhodně vybudovala. Sleduju ho, hlavně tedy Pardubice. Zajímá mě, jak hrajeme, zápasy prožívám a fandím. V pátek jsem byla třeba hodně nervózní,“ hned ze sebe sype.

Takže zase půjde v neděli do práce.

V pardubickém dresu se postaví na led, v jedné ruce mikrofon a spustí českou státní hymnu. Celá hala většinou začne s ní, jen málokdy její sbor ovšem udrží rytmus. Končí jindy než zpěvačka. Tenhle detail ji ale prý neplete. „Vůbec, miluju zpívat naši hymnu před tolika lidmi. A řeknu vám, že jsem vyloženě nadšená, že lidi zpívají se mnou. Při Lize mistrů jsem zpívala i cizí hymny, finskou nebo norskou. Stalo se mi, že jsem zpívala sama, což bylo zvláštní,“ vypráví.

Váží si, že má tak silnou zpětnou vazbu a lidi ji vítají při finále bouřlivým jásotem. „Ale zase mě to mrzí vůči ostatním, když takové přijetí nemají,“ říká.

K hymně se dostala vlastně přitom spíš náhodou. Poprvé zaskakovala za kamaráda, dozvěděla se dva dny předem, že ji čeká akce. „Snažím se hymnu zpívat tak, aby hezky navodila zápas, vybudila určitou atmosféru, mezi lidmi bylo cítit, že je to výjimečná věc a já abych všechno zvládla důstojně,“ vysvětluje.

Ze zpívání hymny nebo jiného silného songu před zápasem se v NHL občas stane kult. Cítíte, že Adéla Krátká k téhle pozici má u pardubických fans blízko taky.

V jejím podání to není jen klasika, kterou si všichni pamatují od základky. Pro Pardubice už znamená součást kultury, celého zážitku. „Zpívání mám hrozně ráda, chci se jím živit. Mám ráda fanoušky,“ usmívá se představě, že by se ze svazku s hokejem stala dlouhodobá akce.

Kdo jsou největší persony v NHL? Stačí dva příklady.

Unikátní byla Katie Smith, která zpívala „God Bless America“ ve Philadelphii místo hymny. Legendární je televizní video z roku 1974, kdy se hrálo finále Stanley Cupu. Do bouřící arény napochodovala dáma v dlouhých šatech s velkými brýlemi. Dav šílel. Ona spustila a v titulcích pod ní jela statistika, že když madam Smith střihne svoji verzi, Flyers mají bilanci 36 výher, 3 porážky a 1 remízy. Song měl magickou moc.

Dokonce tak silnou, že i po její smrti se hrál při významných zápasech. Katie Smith zpívala na kostce, Lauren Hart třeba legendu doplňovala živě z plochy. Tradice je tradice. Samozřejmě, v roce 1974 Philadelphia vyhrála Stanley Cup. A teď bilance s písní místo hymny? V roce 2016 činila 100 výher, 29 porážek a 5 remíz.

V Bostonu zpíval Rene Rancourt hymnu 42 let, když končil, pumpoval pěstí, hecoval tribuny. Lidi show zpěváka s motýlem zbožňovali. Todd Angilly po něm gesta dělá taky. Někdy to zkrátka není „jen“ hymna.

Dovede si Adéla Krátká představit, že by na hokej takhle jezdila třeba dvacet let? „Jsem otevřená úplně všemu!“ směje se. „Sama jsem zvědavá, jak dlouho to bude pokračovat, snad co nejdéle. Baví mě to moc,“ uzavírá povídání.

