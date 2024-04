Titul Třince v datech. Logika, nebo haluz? Žasnu nad... Co Crosby a MS

Ze všech pěti titulů byl možná tenhle ten nejtěžší, nejméně pravděpodobný - a nejhůř uchopitelný všemi logickými vysvětleními. Jak je možné, že Třinec absolvoval TŘI sedmizápasové série, a stejně vyřadil nejtěžší váhy a ještě nadupanější výběry? Čím to, že pokořil takřka nepřekonatelné série v dějinách českého play off? Jakou tohle má všechno oporu v datech a mnohem víc v Q&A Zimáku s jeho Komodórem - tedy datovým expertem Adamem Papouškem.

Jsou třinečtí hokejisté „haluzáci“, jak zněl jeden z dotazů? „Tohle je těžké. Třinec má defenzivní systém opravdu propracovaný. Když vidím jejich oslabení, tak žasnu. Jak se rychle přesouvá obrana, jak rychle zavírá slot a předbrankový prostor, jak nenechají soupeře dorážet, to je fantazie. Ale zároveň hokej je jeden z nejnáhodnějších sportů vůbec. Můžete dominovat v zápase, ale jsou věci, které neohlídáte. Ale na pět titulů v řadě nemůžete být haluzák,“ soudí Papoušek.

Ptát jste se Adama mohli i na spoustu dalšího, včetně všech nominací na nadcházející MS v Praze. Dá se čekat od Kanady slabší tým - ale zato se Sidneym Crosbym? Co rozhodne o tom, jestli megastar přijede?

0:00 Titul Třince? Vyhrál ten šťastnější, Pardubice zaslouží uznání, Kacetl se zbláznil. Co má Sparta dělat pro titul?

8:00 Udrží si top tři týmy brankáře pro další sezonu? Pavláta čeká šance v zámoří. Kdo byl kometa letošního play off?

15:19 Jsou Oceláři haluzáci? Hokej je náhodný, ale… Co mohly Pardubice udělat víc?

25:20 Je Kubalík přeceňovaný? Kanada nepřivezla nejlepší jména. Kdo z finále by měl být na MS?

35:10 Jak vypadají nominace na MS v hokeji 2024?

Celé video pro předplatile Zimáku:

Otevřenou část Zimáku s Adamem Papouškem můžete sledovat na YouTube:

