Finále pohledem čísel: excelentní Hudáček, obránci Dynama v minusu

Brankáři

Dalo by se říct, že finálová bitva gólmanům příliš nepřála. Roman Will pustil za svá záda 0,78 gólu navíc oproti očekávání. Ondřej Kacetl pak 0,7. Ovšem u třineckého gólmana je to výrazně zkresleno dvěma zápasy, ve kterých Dynamo vstřelilo po šesti gólech. V utkáních, které Oceláři vyhráli, byl totiž obávaný démon Slezanů vynikající! Vychytal v nich 5,56 gólů nad očekávání. V sedmém duelu série chytil 1,98 branek navíc oproti očekávání. Byl opět klíčovým faktorem úspěchu třinecké dynastie.

Roman Will (PCE) - 0,78 GSAx

Ondřej Kacetl (TŘI) - 0,70 GSAx

*Vysvětlivka: GSAx (‚Goals Saved Above Expected‘) je zkratka pro statistiku „Chycené góly nad očekávání“.