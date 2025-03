Mistr zůstal na severu. Hudáček: Jako v Nižněkamsku. Bude fit nej střelec?

Úterní výhrou v Litvínově rozhodli, že právě s Vervou si to o tři dny později rozdají také v předkole play off. Že by se ale třinečtí hokejisté vraceli domů, aby jen o pár hodin později absolvovali dlouhou štreku znovu? Ani omylem. Úřadující šampioni zůstali v nedalekém Chomutově, odkud si to v pátek odpoledne namíří na Hlinkův stadion. „Doufám, že jsme ušetřili nějaké síly, když jsme zůstali tady. Ve středu jsme si dali volno, chlapci měli jen rehabilitaci, regeneraci a kompenzační věci,“ vyjmenovává kouč Ocelářů Zdeněk Moták.

Před 52. extraligovým kolem bylo variant přehršel. Slezané do poslední chvíle nevěděli, zda se utkají s Českými Budějovicemi, Plzní nebo třeba Mladou Boleslaví. I proto si zamluvili čtyři hotely napříč celou republikou. Po vybojované výhře 3:1 nakonec nemuseli jezdit daleko, osud jim přihrál odvetu s Litvínovem. Dočasný domov našli v Chomutově.

„Je to tady jako v Nižněkamsku, kde jsem byl. Vidím komíny a ohně. V uvozovkách jsme tady jako doma v Třinci, takže možná máme takové domácí prostředí,“ usmívá se útočník Libor Hudáček, jehož mužstvo by se rádo vrátilo do minulosti. Před dvěma lety totiž Severočechy vyprovodilo z předkola poměrem 3:0 na zápasy.

Také Litvínov má vysoké ambice. Minule zvládl předkolo i následné čtvrtfinále, nyní ovšem bojuje s nepřízní osudu. V kalendářním roce 2025 vyhrál z jednadvaceti zápasů jen pětkrát, kvůli tomu se z čela tabulky postupně propadl na sedmý flek. V závěru základní části navíc zápolil bez klíčových útočníků Petra Koblasy a především Ondřeje Kašeho.

Nad startem hvězdy visí otazník. Mistr světa z Prahy se naposledy představil v akci v 50. kole ve Vítkovicích, kde ale odstoupil v průběhu první třetiny po nárazu do mantinelu. „Je to samozřejmě hráč, který je v kanadském bodování vysoko a který s bratrem Davidem vytvořil velmi silnou dvojici. Otázkou je, zda nastoupí. V soupeřově sestavě se může stát cokoliv,“ ví třinecký trenér Zdeněk Moták.

Chemiky postihla v závěru sezony obrovská marodka. V průběhu ročníku zastihla i Oceláře, kterým se však před klíčovou částí sezony opory vracejí. Do úterního duelu naskočil i zadák Martin Marinčin, jenž předtím chyběl téměř tři měsíce.

Daňo? Měl by být

„Postupem času se nám uzdravili, nebo začali uzdravovat, víceméně všichni hráči, takže s tím jsme samozřejmě spokojení. Já doufám, že v prvním zápase nastoupíme v nejsilnější sestavě, která je možná. Snad budeme všichni připraveni do boje,“ přeje si Moták.

Co ale produktivní Marko Daňo, který kvůli poraněnému ramenu nehraje od poloviny února? „Byl bych rád, kdyby nastoupil,“ přikyvuje Moták. Optimismus do žil vlévá třineckým fanouškům i Hudáček: „Marko by měl být, ale uvidíme. Jsem rád, že se vrací. Přece jen je náš nejlepší týmový střelec.“

Oceláři vstupují do play off v pozici týmu, který vyhrál extraligu pětkrát za sebou, což se naposledy povedlo Vsetínu mezi lety 1995 až 1999. V základní části se sice Motákova družina dlouho trápila, avšak po třetí reprezentační přestávce konečně najela do správných kolejí. V uplynulých deseti utkáních padla jen dvakrát a barážový strašák s přehledem odhodila.

Co stálo za tím, že se Třinečtí jako mávnutím kouzelného proutku vzchopili? „Potřebovali jsme jakýsi impuls. Impuls v podobě toho, co by se mělo udělat, a co by mělo fungovat. Řekli jsme si k situaci určité věci. Do týmu přišel asistent Boris Žabka, který přinesl nový a jiný pohled. Věcí, které se setkaly a sešly se, bylo víc. Nicméně celý proces vzešel od hráčů, jejich kvalitní přípravy a kvalitních výkonů,“ smeká Moták.

Ačkoliv do vyřazovací fáze vstupuje Třinec až z desátého místa, znovu by rád promluvil do boje o titul. Sílu Slezanů ostatní týmy respektují, i proto se chtěly celku z WERK ARENY v předkole vyhnout. „Nemůžu mluvit za jiná mužstva, jestli si nás někdo přál nebo nepřál. V závěru sezony jsme se snažili pracovat na sto procent a snažili jsme se dělat věci, které potřebujeme. Jestli pro někoho rudý hadr jsme nebo nejsme? To se teprve uvidí. Chceme o co nejlepší umístění velice, velice bojovat,“ nezastírá Moták.

„Už v základní části jsme cítili, že se na nás chce každý vyhecovat a porazit nás. My víme, že to tak je a bojujeme proti každému. Soustředíme se jen na sebe. Nic jiného nám v tento čas nepomůže,“ doplňuje Hudáček.