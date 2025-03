Gól do prázdné? Kouče Motáka těší i kobzol. Litvínov měnil gólmany

Prvních třicet minut to byl koncert Ocelářů. Šlapali do toho, dali tři góly, z toho dva do Zlaté helmy. Kombinace po ose Cienciala-Hudáček-Kovařčík? Čirá nádhera. „Jakýkoliv gól je důležitý. Odražený od zadku, od brusle. Vážím si každého,“ reagoval pragmaticky třinecký trenér Zdeněk Moták. „Nad gólem do prázdné brány může plesat srdce fanouška, možná hokejového experta. My jsme rádi za každý, jak se říká tady v regionu, kobzol (brambor), který tam spadne,“ doplnil.

Další dvě zásahy obstaral Daniel Kurovský. Hosté pak zapnuli, ovšem manko úplně nestáhli. „Na začátku nám to tam napadalo. Za stavu 0:3 jsme si řekli, že do toho dáme všechno,“ popsal útočník Michal Gut, který po objetí Kacetlovy klece zavěsil pod horní tyčku. Byla to poslední radost Vervy. „Ve třetí třetině už jsme zase hráli ten poctivý hokej, který potřebujeme,“ pochvaloval si Moták, ačkoliv mu vadily některé nedovolené zákroky jeho chráněnců a poté stres při bránění oslabení.

Mlejnkova parta však zabrala pozdě. Defenzivu soka v čele s brankářem Ondřejem Kacetlem otevřela až ve 32. minutě. „Život nám dal gól z přesilovky, potom jsme dřeli a dřeli,“ zmínil Gut teč Sukeľa, jenž vložil hůl do Kašeho nahození od modré. Od té chvíle se Třinečtí třásli o vítězství.

„Víme, že když vede o branku nebo o dvě, snaží se to zavřít. Je to zkušený tým. Tlak jsme měli, ale bohužel nám to tam nespadlo,“ zalitoval dvaadvacetiletý člen čtvrté formace, na něhož při gólové akci bruslařsky nestačil reprezentant Tomáš Kundrátek.

Tím hosté své plusy vyčerpali. Ve třetí části už vyšli naprázdno, nedobyli pevnou obranu Ocelářů. Jejich klec pro změnu utěsnil Matěj Tomek, který po třetí brance vyměnil Šimona Zajíčka. „Abychom uspěli, muselo by se nám sejít všechno dohromady. Tentokrát se nám úplně nesešla první třetina, zato soupeři velice dobře. Třinec je kvalitní tým. Pak to byla neúspěšná honba za vyrovnáním,“ poukázal kouč hostů Karel Mlejnek. „Troufám si říct, že jsme se dostávali do více příležitostí než doma,“ dodal. O to víc ho mrzel konečný výsledek a aktuální pobyt na hraně vyřazení.

Domácí triumf sledovali pouze z tribuny marodi Jakub Jeřábek, Justin Addamo a také distancovaný Marko Daňo. Ten obdržel dvouzápasový trest za faul na Kevina Czuczmana a navrch má dát deset procent z platu za simulování. Proti tomuto verdiktu se ovšem klub na přání slovenského útočníka odvolá. O žádný přihraný pád podle něj nešlo, cestou na střídačku si Daňo držel rukou ústa.

Pro mistra je podstatné, že zvládl psychicky náročný duel číslo tři. Zvlášť v oslabeních měli Třinečtí několikrát namále. „Musím pochválit obrovskou bojovnost a poděkovat za bloky všech hráčů na ledě,“ uvedl Moták, jenž své svěřence po vypjatém střetu na severu Čech nabádal ke zkrocení nervů. „Pracovali jsme na tom,“ prohodil.