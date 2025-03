Dominantní Liberec přivedl Motor k propasti. Ten ukázal aspoň pěsti

Plnotučnou bravurou s minimálními výhradami si liberečtí hokejisté vybojovali možnost úterního ukončení série extraligového předkola. Po výhře 3:0 nad Českými Budějovicemi jsou Bílí Tygři jedinou výhru od vstupu do čtvrtfinále play off. Motor pod tlakem domácí síly působil bezradně, náruživost Severočechů by v pondělí předčila i věhlasnější soubory. Hosté to v poslední třetině zkoušeli vyvoláváním potyček a pěstmi, aby se alespoň naladili na úterní svár. „Stoprocentně,“ odpověděl kouč Ladislav Čihák na otázku, zda věří, že zvýšené nasazení ze třetí části si jeho hráči přenesou do úterní čtvrté bitvy.

V živé paměti ještě zůstává naprosto rozdílná nálada v obou táborech před pár dny. Jihočeši v pátek parádně vkročili do série, vyhráli 4:2 a pochvalovali si kumšt svých speciálních týmů, které daly totálně na frak těm libereckým. Motor dvěma využitými přesilovkami a další trefou v oslabení ovládl vstup. Po třech dnech je všechno jinak a tým Ladislava Čiháka akutně čelí vyřazení, což by na jihu asi těžko rozdýchávali. „Musíme do toho i příště vstoupit jako v tomhle zápase,“ vyhlásil útočník Oscar Flynn.

Liberec se po úvodní porážce razantně zvedl, z pohledu pondělního výkonu extrémně. Nabídl vynikající podívanou, vystavěnou na účinném systému a velké vášni. Tou soupeře zcela předčili, ba rozdrtili. Svěřenci Filipa Pešána si z ofenzivní zóny udělali vlastní obývák, spoustu minut v něm úspěšně ordinovali. Platil jejich skvělý pohyb, zdravá agresivita, důraz na hraně, celkově patřičné nasazení. Zkrátka stoprocentní šichta. „Ale my víme, že sem Budějovice přijely pro jednu výhru a budou chtít sérii vrátit k nim. Musíme se i v úterý nastavit jako před tímto utkáním,“ podotkl Flynn.

Nejprve za to vzal Tomáš Filippi, který parádním volejem využil hned první přesilovku, čímž napodobil Adama Musila z druhého duelu série. Klíčový moment. Podobně jako ten druhý, jenž vystihl téma třetí partie. Domácí pětka zavřela hosty v jejich území, soupeře utahala jako koťata a stihla i vystřídat a čerství hráči udeřili.

Bek Ondřej Kachyňa nedokázal vyhodit puk, kterého se zmocnil Oscar Flynn a podobně razantní střelou pod horní tyčku jakou předvedl Filippi, podruhé překonal Milana Kloučka. Ten samý hráč záhy nastřelil tyčku po buly. Hosté nevěděli, kde jim hlava stojí, soka nestíhali dobruslovat, neměli nárok. Jakmile zkraje druhého dějství po chytré spolupráci Petra Kolmanna s Michalem Ivanem padl třetí gól, spousta fanoušků vstala a aplaudovala. Byla to ukázka velké dominance.

Kváča nepustil gól 122 minut

Krátkého nádechu nad hladinu se hosté dočkali díky dvěma slepeným přesilovkám mezi 29. a 33. minutou, tady přišla také první velká gólová šance Motoru, ovšem Brant Harris trestuhodně minul. Druhá možnost přišla po chybě Petra Kváči, ale sám gólman ji napravil po nájezdu Matěje Kašlíka a sklidil patřičný potlesk. Motor začíná mít s libereckou defenzivou a Kváčou naprosto zásadní problém. Strážce tygřího plamene nepustil gól necelých 122 minut.

Jihočeši si umanuli, že aspoň ve třetí části o sobě dají vědět. Gólově to nešlo, tak ukázali zápasnické schopnosti a zvýšenou agresivitu. Sudí pro to úplně neměli pochopení, a tak hosty poslali do tří, domluvené a atraktivní bitce mezi Davidem Aubrechtem a Šimonem Kubíčkem však nezabránili.

„Nechceme být bití, zároveň jsme vedli o tři branky, stačilo nám jen koukat kolem sebe, vyhazovat puky a být chytří. To jsme prokázali a až na pár výjimek hráli soudržně,“ líbilo se Flynnovi. Na něj v jednu chvíli dlouho dorážel Tomáš Zohorna po Gulašově faulu, nechtěl se pustit soupeřova dresu, ale liberecký dravec se nenechal vyhodit z rytmu

„Tihle hráči to umí, celou kariéru to prokazují, chtěli nás vyprovokovat, ale my taky máme kluky, kteří tvrdí muziku. Proč oplácet, když vedete? Měli jsme chladné hlavy a zaslouženě vyhráli,“ řekl k tomu Flynn. Diváci nakonec dostali hodně silné menu, vyhrocená sada bude v úterý pokračovat.