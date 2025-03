Drama v Ostravě, Varaďa: Nekáknul jsem si. Euforii přinesl náhradník

Třetí pokračování série mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary nabídlo skutečně vše. K mání byly góly, zápletky, emoce a v poslední řadě pak nájezdy, které rozsekl třináctý útočník Roberts Bukarts. Ostravané jsou po výhře 4:3 o krok napřed, Energie bude v úterý odvracet vyřazení. „Samozřejmě jsem za kluky rád. Myslím si, že jsme hlavně v první třetině hráli velmi dobře. Udělali jsme pro to maximum. Prostě rozhodl jeden gól a my ho dali,“ oddechl si kouč Václav Varaďa.

Energie se podruhé v sezoně musela obejít bez nejlepšího kanonýra základní části Ondřeje Beránka, který kvůli bodnutí špičkou hole do slabin Patrika Marcela vyfasoval od šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka zápasový distanc. V elitní lajně jej po boku Víta Jiskry a Jiřího Černocha nahradil kreativní Slovák Dávid Gríger.

Beránkova absence zpočátku byla znát. Už v 8. minutě bezmála osm tisíc diváků poprvé jásalo. Stěžejní roli v sérii potvrdil Martin Hanzl, jehož milimetrovou přihrávku zatloukl mezi Frodlovy betony Anthony Nellis. „Byla to velmi chytrá a pro celý tým důležitá přihrávka. Všichni víme, že Martin je výborný nahrávač. Když se dostane k puku, uvědomujeme si, že musíme být připravení,“ glosoval v rozhovoru pro Oneplay Kanaďan.

Přesně o tři minuty později zvedal Nellis ruce nad hlavu znovu. Tentokrát vytáhl obávaný prak, který v zápěstí schovává. „Nabral jsem rychlost, vyměnil jsem si kotouč a pak jsem se už soustředil jenom na střelu,“ ohlížel se Nellis.

V laufu hrající domácí si krátce před sirénou vysloužili další přesilovku, v níž ovšem Jindřich Abdul u modré čáry přišel o kotouč. Situaci, která hraničila s podrážením, sudí jako faul neposoudili. Vzápětí pak Západočeši vybojovali na druhé straně trestné střílení. To sice Jiří Černoch neproměnil, nicméně hned vzápětí Vítkovičtí chybovali a soupeři snížení doslova darovali.

Branka v oslabení Karlovarské nakopla. Od druhé periody zlepšili pohyb a po zásluze srovnali. Procházkův křížný pas si našel Michal Plutnar, jehož pumelice zapadla přesně pod víko. Dlouho dobu opatrnou třetí periodu pak naklonil na stranu Vítkovic sváteční střelec Marcel, jenže v čase 58:10 Ostravu zmrazil Beránkův záskok. Odražený puk totiž doklepl Gríger.

„Asi jsem byl ve správný čas na správném místě. V rohu tam byl klasický boj a my jsme vyšmátrali puk. Nějak se to tam poodráželo. Tím, že jsme šli agresivně do brány, se nám to tam se štěstím odrazilo. Takhle musíme bojovat, takhle v play off padají góly,“ burcoval jeden z nejzkušenějších mužů v karlovarském dresu.

Závěrečné minuty třetí třetiny nabídly stejné drama jako následné prodloužení. V něm se dlouho činili brankáři, křížky zapsali unikající Gríger či Rihards Bukarts. „Jak mi bylo? Nekáknul jsem si, ale zvládl jsem to,“ usmál se Varaďa. Frodla sice v 78. minutě překonal Košťálek, puk však do sítě dopravil bruslí, tudíž verdikt sudích zněl jasně: „Ještě nekončíme.“

Nevídané drama rozsekla až sedmá série nájezdů. Hrdinou Ridery se stal Roberts Bukarts. „Věděli jsme, že Roberts je v nájezdech skvělý, a i když se mu letošní sezona moc nevydařila, umí dávat velké góly. Je to zkušený matador,“ doplnil Varaďa.