Zábranský bez nostalgie. Za ten rok jsem vděčný, vzpomíná na Vary. V extralize není žádný favorit

V jaké pohodě je brněnský tým těsně před startem rozhodující fáze sezony?

„Hrozně se těšíme, že to konečně začne. Jsme natěšení, všichni v kabině se nemůžeme dočkat úterka. Čekání bylo delší. Člověk už by chtěl jít hrát, zápasy jsou nejvíc. Upřímně je mi úplně jedno, s kým hrajeme. Jde o všechno. Všechny týmy jsou hrozně vyrovnané, bude to boj o každý centimetr ledu.“

Budete favoritem série?

„V extralize není žádný favorit. V play off je to úplně jiný hokej, rozhodují všichni hráči. Rozhodnout může první i čtvrtá lajna. Když se připravíte na jednu, může vás srazit jiná.“

Nostalgie vás nepřepadne?

„Strávil jsem tam jeden hezký a hrozně důležitý rok, ale jsou tady kluci, kteří hráli ve Varech delší dobu a mají víc vzpomínek. Nějak to neřeším, bojuju za Kometu. Kvůli těmto zápasům se od července dřeme. Konečně je to tady! Na konci základní části se nám zadařilo. Hrálo se líp, ale teď se všechno škrtá a začíná se od nuly.“

Změnily se Karlovy Vary za těch pět let?

„Určitě. Protočilo se to tam a myslím, že našly svou cestu. Hrají výborný hokej, mají šikovné kluky, na které se musíme zaměřit. Já se ale budu soustředit hlavně sám na sebe. Musíme přepnout do módu play off, jít někdy na hranu pravidel. Ale v rámci rozumu.“

Například Ondřeje Beránka, mistra světa a nejlepšího extraligového střelce?

„Beryho znám. Je strašně nepříjemný, nevypustí kousek ledu. Tohle všechno je odměna za to, jak dře a dává tomu všechno. Když makáte, dřív nebo později se vám to vrátí. Hokej je v tomto hrozně spravedlivý.“

Nevezme vám síly cestování na západ Čech?

„To jste ještě nejel do Oulu, což zabere osm a půl hodiny. (úsměv) Do Varů jsou to tři a půl, čtyři hoďky, je to v pohodě. Mezi zápasy jsou dva dny volna. V klidu odpočinete, přejedete. V tomto bych problém úplně neviděl.“