Kouč Komety před čtvrtfinále: Postavovi moc věřím. Pro Ilomäkiho má slabost

Libuje si, že má před čtvrtfinále s Karlovými Vary až na dlouhodobě zraněného obránce Tomáše Bartejse k dispozici kompletní kádr včetně uzdraveného Marka Ďalogy. „Kluci zatím drží. Nevím, jakou důležitější zprávu bych mohl obdržet,“ pousmál se Kamil Pokorný (57), trenér hokejové Komety. On sám si prošel lehčí nemocí, na začátku týdne vynechal jeden trénink. V rozhovoru mluví o celé sérii, mladém brankáři Michalu Postavovi či krocení divočáka Kristiána Pospíšila.

Co říkáte na soupeře ve čtvrtfinále?

„Budeme hrát na pěkném stadionu. I na takové věci se díváte. Doma máme taky pěknej. Chci, abychom Vary vyřadili. Kdo ale o sobě bude tvrdit, že je favorit, nemá pokoru a respekt. Extraliga je strašně vyrovnaná, viděli jste, co se dělo v předkole. Liberec hrál ještě minulý měsíc o padáka a chybělo mu padesát vteřin, aby vyřadil Motor, který se pohyboval celou sezonu mezi čtvrtým až šestým místem. Karlovy Vary měly o pětadvacet bodů víc než Vítkovice… Roli favorita si vůbec nepřisuzujeme. Vůbec o ní nechceme mluvit.“

Jaký rival vás čeká?

„Vary jsou bruslivé. Máme respekt před celým týmem, ale je tam šest, sedm hráčů, kteří budou potřebovat zvláštní péči.“

Třeba Ondřej Beránek, nejlepší střelec základní části?

„Dal jsem ho na druhé místo hned za Kubu Fleka v hodnocení hráčů v celé sezoně. Myslím, že to mluví za vše.“

Na jaký styl se musíte připravit?

„Ráz jejich hry hodně určuje fakt, že mají jádro týmu delší dobu pohromadě. Vím, o čem mluvím, i když mám zkušenost o soutěž níž v Třebíči. Když byli kluci spolu, chtěli dokázat organizaci, že už jsou tak dobří, že můžou udělat nějaký úspěch.“

Právě z celku Energie dorazil nedávno do Brna finský centr Arttu Ilomäki. Splňuje vaše očekávání?

„Mám pro něj trošku slabost…Je to kluk, který nevypustí na tréninku jediný krok. Prostě vydrilovaný finský hráč. Okamžitě respektuje systém hry a snaží se ho plnit. Má nadstandardní vhazování, což je pro náš tým taky dobrá zpráva. K tomu je výborný do kabiny.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Proč mu tedy angažmá na západě Čech nevyšlo?

„Podle mě to jednoznačně ovlivnilo jeho zranění. Arttu měl strašně složitý začátek sezony. Když přišla informace, že může být k mání, hned jsme si udělali mítink, podívali se na něho a po odchodu Tomáše Marcinka jsme se pro něj rozhodli. Od vedení to byl velice dobrý tah.“

Může zadák Tomáš Bartejs stihnout závěr sezony?

„Chodí v červeném dresu na led, bruslí, nahrává, drží hokejku. Uvidíme, jak bude play off dlouhé.“

Klíčová bude disciplína. Jak pracujete například s Kristiánem Pospíšilem, skvělým útočníkem a zároveň bouřlivákem, který se občas nechá vyprovokovat?

„Musíte s ním mluvit. Každý hráč zodpovídá za své činy a výkony. Z Kristiána mám slušný pocit, že víc myslí na hru a na hokej. V posledních utkáních o tom bylo vidět. Věřím, že pomůže týmu pozitivně. S hráči o tom komunikujeme, máme mítinky. Chci, abychom hráli agresivně, důrazně, byli nepříjemní. Ale nerad bych tam viděl fauly, kdy někdo přijede do klubka a zezadu bodne protihráče do slabin. To nepomůže nikomu. Možná akorát na dvě vteřiny tomu, kdo si vybil frustraci.“

Zvládne play off mladý gólman Michal Postava? Bude jeho první v extralize.

„Moc mu věřím. V Maxa lize chytal v play off fantasticky. Tohle je něco trošku jiného, ale Posty už si zvykl na atmosféru na extraligových stadionech. Odchytal těžké zápasy, kdy bylo skóre na vážkách. Nějaké zkušenosti nasbíral a věřím, že jeho forma bude gradovat.“

Cesta do Varů je dlouhá. Jak ji snášíte?

„V autobuse strašně rád spím. O mně se traduje, že na Rondu zvednou závoru a já už spím. Kdybych měl jet do Varů, nenajdu zimák, protože se vždycky probudím až před ním. Ale v autě neusnu, ani když ho řídí profesionální řidič.“