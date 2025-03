ONLINE: Sparta - Třinec 0:0. Mladá Boleslav vyhrála podruhé v Hradci

Sparta po úvodním vítězství v prodloužení rozehrála od 19 hodin druhý čtvrtfinálový duel proti Třinci. Nastoupil i Michael Špaček, jenž nedostal dodatečný trest za loket do obličeje Mariána Adámka. Znovu zaplněná O2 arena v první třetině gól neviděla. Už dřív uspěla Mladá Boleslav poté, co vyhrála i druhé utkání na ledě Hradce Králové. ONLINE přenos z utkání Sparta - Třinec sledujte na iSport.cz.

Sparta - Třinec

Furch umlčel hradecké střelce

Hradec po úvodní porážce 1:2 nastoupil s pozměněným složením prvních dvou útoků. Do elitního se zařadil k Jerglovi a Tamašimu Klíma a do druhého se přesunul k Miškářovi a Radovanu Pavlíkovi Šťastný. Po dvou bezbrankových dvacetiminutovkách do třetí třetiny sice vstoupili aktivněji domácí, ale v čase 42:58 se radoval z vedení Bruslařský klub. Fořt vyslal do úniku Junttilu, který vyzrál na Škorvánka bekhendovým blafákem. Uspěl i přesto, že mu o levou nohu přesekl hokejku Vukojevic. Hradec Králové marně dobýval Furchovu branku. Kouč Tomáš Martinec sáhl dvě minuty a 44 sekund před koncem ke hře bez brankáře, jenže pojistku hostům zařídil Fořt.