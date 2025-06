Obrovská zápletka v boji o titul, karambol mezi McLareny! Kanadu si podmanil Russell

Pořádné napětí přinesla už sobotní kvalifikace. Až v poslední sekundě si při ní vyjel pole position George Russell, jenž za sebou těsně nechal Maxe Verstappena. Jeho stájový kolega Júki Cunoda naopak startoval poslední. Byť bral v kvalifikaci jedenácté místo, za předjetí pod červenou vlajkou v tréninku vyfasoval penalizaci deseti míst. Osudným se mu stalo předjetí Oscara Piastriho, který se po nárazu do zdi zrovna vracel s defektem k mechanikům.

„Nejsem si úplně jistý, že si tu penalizaci zasloužím, protože vlastně ani nevím, co po mně chtějí,“ zlobil se Japonec. „Samozřejmě jsem viděl, že Oscar jede hodně vlevo, a také chápu, že se pod červenou vlajkou nesmí předjíždět. Jenže čekat na to, až Oscar zajede do boxů s poškozeným autem, pro mě znamenalo jen čekat, že mě trefí nějaký kus trosek.“

Z poslední příčky se pětadvacetiletý závodník Red Bullu propracoval na dvanáctý flek, od bodů byl ale daleko. Naopak pro první vítězství v sezoně a celkově čtvrté v kariéře si dojel Russell. Brit si se svým Mercedesem už v nájezdu do první zatáčky pohlídal kromě Verstappena i Piastriho, kterého navíc předjel mladík Kimi Antonelli. Poté působil Russell jistě, skoro až suverénně.

Článek pokračuje pod grafikou

Poklidná úvodní kola ukončili brzkými pit stopy Verstappen, Russell i Antonelli. Ve chvíli, kdy se sedmý Lando Norris dozvěděl, že největší konkurenti zamířili k mechanikům dřív, než se očekávalo, slyšel z vysílačky: „Russell byl v boxech, takže jdeme na plán A. Potřebujeme od tebe jeden z nejúžasnějších závodů.“

Jak tým chtěl, Norris do toho tlačil. Dostal se do čela, přičemž až ve 30. kole se poprvé ocitl v boxové uličce. Následně už znovu přebral vedení Russell, jenž rychle reagoval také na druhou zastávku Verstappena a Antonelliho.

Zhruba šestnáct kol před cílem si druhý pit stop odkroutil i Charles Leclerc se svým Ferrari, situace na čele se proto začala vyjasňovat čím dál víc. Tři kola před cílem ale Norris spustil útok na stájového kolegu Piastriho, dvě až tři zatáčky jeli nebezpečně kolo na kolo, až to Norris napálil do bariéry. Závod nedokončil, v boji o titul ztratil důležité body.

Vůbec poprvé ve formuli 1 si stupně vítězů vychutnal osmnáctiletý Antonelli, kterého v Montrealu předčili pouze Russell s Verstappenem. Mercedes je po kanadské zastávce v Poháru konstruktérů znovu druhý, na záda se mu už dívá Ferrari.

Velká cena Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:31:52,688, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,228, 3. Antonelli (It./Mercedes) -1,014, 4. Piastri (Austr./McLaren) -2,109, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,442, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -10,713.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 24 závodů): 1. Piastri 198, 2. Norris (Brit./McLaren) 176, 3. Verstappen 155, 4. Russell 136, 5. Leclerc 104, 6. Hamilton 79.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 374, 2. Mercedes 199, 3. Ferrari 183, 4. Red Bull 162, 5. Williams 55, 6. Haas a Racing Bulls po 28.