Oceláři opět nedobyli O2 arenu. Koch: Obrat v sérii? Věříme v něj do poslední chvíle

Další statečný výkon v play off. Proč to nakonec nevyšlo?

„Dali o gól víc, to je celý problém. Snad se nám zápas příště povede.“

Nebyl jste u prvního inkasovaného gólu trochu dezorientovaný, že se vám nepovedlo kotouč odpálit do bezpečí?

„Pokusil jsem se ho poslat do rohu. Sparta ho tam nějak bohužel dostala.“

Kde byste hledal příčiny ztráty vedení?

„Koukneme se na video a do příštího zápasu půjdeme lépe připravení.“

Přišla ve třetí třetině menší únava?

„Vůbec. Sil máme dost.“

Jak vám pomáhá hra Tomáše Kundrátka? Dal gól a zároveň dokáže sparťany provokovat.

„Je to hra celého týmu. Jen utkání musíme dovést do vítězného konce. Nic jiného.“

Jak hodnotíte výkon Ondřeje Kacetla?

„Pomáhal nám velmi jako každý jiný zápas. Chytal výborně, my se mu snažíme taky pomoct. Doufám, že to příště vyjde.“

Byl jste poslán kvůli absenci Martina Marinčina do první obrany. Jaká to byla změna?

„Ani ne moc velká. Všichni obránci hrajeme tak nějak podobně. Každý máme svoji roli, ta moje je pořád stejná. Necítil jsem žádný rozdíl.“

Daly by se v obou zápasech hledat rozdíly?

„Upřímně se mi nad tím nechce ani moc přemýšlet. My jedeme dál.“

V Třinci působíte krátce. Stihl jste nasát jeho mentalitu, že se nikdy nevzdává?

„Ano. My hlavně věříme do poslední chvíle, že sérii otočíme.“