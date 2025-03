Boj emocí pro Spartu, Moták bouchal dvířky: Nešly zavřít. Co myslel „věcmi kolem“?

Kdo by čekal klidný průběh? Ani náhodou. Série Sparty a Třince pokračovala tam, kde v neděli skončila, možná se naopak ještě více rozhořela. I přes těsný výsledek 2:1 pro domácí, který se urodil v závěrečných minutách, létaly v Praze jiskry. Lépe z nich vyšel soubor z hlavního města. „Ale víme, jak to s Třincem je,“ nechtěl vedení 2:0 na zápasy přeceňovat sparťanský stratég Pavel Gross. Vloni na vlastní kůži pocítil obrátku ze stavu 3:0.

Sparta a Třinec vytváří paralelu na nepříliš harmonické sousedství. Vidí se často, ale než aby si posílali přání k Vánocům, odhazují přes plot spadané listí. Není proto divu, že sem tam bouchnou saze.

V pondělí se dvakrát do delší výměny názorů dostal Marko Daňo s Ondřejem Miklišem. Bizarní situace pak nastala v první komerční přestávce v rámci druhé třetiny. Uprostřed hřiště se strhla menší hádka mezi několika hráči, vášně museli uklidňovat rozhodčí. A že emoce pracují, dokreslil i hlavní trenér Třince Zdeněk Moták, který po zápase několikrát bouchl s vrátky od střídačky.

„Nešly zavřít dveře. Pokoušel jsem se, ale musel jsem zvednout petlici a normálně vrátka zavřít. Emoce k hokeji přece patří,“ pousmál se po konci utkání hostující kouč.

Sparťané byli na ostré momenty tentokrát lépe připravení. „To je jejich hra, my o tom víme. Hráli jsme s nimi poslední čtyři roky, takže víme, co od Třince čekat. Neřekl bych, že nás to úplně rozhazovalo. V komerční přestávce se pár kluků od nás jelo projet, nevím, co se pak přesně stalo. Seděl jsem na střídačce,“ komentoval jednu z vypjatých chvil útočník Roman Horák, autor důležitého srovnání z 50. minuty.

„Nevím, co bylo impulzem. Vůbec netuším,“ nebyl o moc sdílnější Miloš Roman, který v utkání Třinec sice jednou zachránil včasným zásahem v brankovišti, ale zároveň byl u rozhodující trefy Michaela Špačka „Udělali jsme v závěru hloupé fauly, dostali jsme se pod tlak. Trošku špatně jsme si přebrali situaci, nepřistoupili jsme k zakončujícímu hráči. Byli jsme o krok pomalejší.“

Domácí emoce vesměs zvládali, nenechali se vyhodit z nastaveného rytmu. V ofenzivě si udržovali převahu, jenže téměř všechny střely byly zpočátku spíše na čárky do statistik. Pořádnou šanci měl až ve 24. minutě kapitán Miroslav Forman, ale tváří v tvář brankáři Ondřeji Kacetlovi v malé rychlosti selhal.

Nemohoucnost v koncovce se pak Pražanům nevyplatila. Tomáš Kundrátek si dravým průnikem vynutil faul Davida Němečka, z přesilovkového náporu třinecký obránce otevřel skóre. K vítězství trefa nestačila. Sparta v závěru utopila Třinec v mohutném tlaku, brankář Ondřej Kacetl ztěžka rozdýchával vysoký počet střel. Na Horákovu dorážku a závěrečný úder Špačka už nestačil.

„Obě mužstva předváděla výborný, zarputilý hokej. A věci kolem k tomu patří, nebojíme se jich,“ hodnotil po utkání výsledek trenér Moták, načež vysvětlil, co svými slovy zamýšlel. „Nebavím se o věcech, které jsou mimo hřiště. Nehledejte senzaci. Mluvím o dohrávání soubojů v předbrankovém prostoru, neodpískaných a odpískaných faulech, zakázaných uvolněních. To jsou ty věci kolem. K hokeji patří i rozhodčí. Sportovně však uznáváme, že jsme prohráli.“