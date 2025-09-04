Předplatné

Zorvan o Jablonci: Mám životní smlouvu. Proč nevyšel Ázerbájdžán ani Emiráty?

Jiří Fejgl
Chance Liga
Posadil se do kanceláře nového jabloneckého majitele Jakuba Střeštíka a vyprávěl o létu ve znamení čekání. Na angažmá. Hvězda minulé ligové sezony Filip Zorvan mířil do ciziny, netajil se (logickou touhou) po zabezpečení rodiny, přesto skončil na severu Čech.

Proč tedy Jablonec?
„Ani jednou se nepotkala nabídka s poptávkou. Nebylo to tak, že bych sbalil rodinu, někam odcestoval na tři roky a zajistil nás, že bych už nemusel nic dělat. Byly země, kde bych bydlel sám a vyhodnotil jsem si, že za to mi ty peníze nestojí.“

Co jste řešil?
„Chtěl jsem, aby se sešel rodinný život, ambice a peníze – a to se nikde nestalo.“

Angažmá v Ázerbájdžánu už ale bylo na spadnutí, ne?
„Mluvil jsem s trenérem, generálním ředitelem, dohodli jsme se na podmínkách, pomalu jsme balili. Jenže pak nabídka nedorazila v takové výši, jak jsme byli domluvení. Vyhodnotil jsem, že když se tohle nedodrží na

