Dvě třísetové bity o finále US Open: Sabalenková nakonec vyzve domácí Anisimovovou
Americká tenistka Amanda Anisimovová otočila na US Open duel s Japonkou Naomi Ósakaovou a po vítězství 6:7, 7:6, 6:3 postoupila do druhého grandslamového finále za sebou. Bývalou světovou jedničku zdolala po necelých třech hodinách. O první grandslamový titul se utká v sobotu s první hráčkou světa a obhájkyní titulu Běloruskou Arynou Sabalenkovou, která si ve třech setech poradila s jinou Američankou Jessicou Pegulaovou.
Čtyřiadvacetiletá Anisimovová, která plní na newyorském betonu roli nasazené osmičky, porazila Ósakaovou i ve třetím vzájemném duelu. V poměru vítězných míčů ji dnes předčila 50:32. Bojuje o premiérový grandslamový titul, v červenci neuspěla v rozhodujícím utkání ve Wimbledonu s Polkou Igou Šwiatekovou.
Čtyřnásobné grandslamové vítězce Ósakaové nepomohlo dnes ani 15 es. Čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Muchové přesto zaznamenala nejlepší grandslamový výsledek od loňského návratu po mateřské přestávce.