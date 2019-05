Přestupy v extralize ONLINE: Do Vítkovic míří gólman Svoboda | iSport.cz

09:50'

PŘESTUPY – Dvě posily do útoku hlásí i v Olomouci. Na Hanou se stěhuje zkušený útočník Lukáš Klimek, který posledních šest sezon strávil v pražské Spartě, a talentovaný slovenský forvard Marek Hecl z Trenčína, který v sezoně 2017/18 naskočil i do 23 zápasů v KHL za Slovan Bratislava. Odchody zatím klub neoznámil, nicméně je jasné, že Aleš Jergl posílí Mountfield HK a Jakub Galvas by měl zamířit do finského týmu Jukurit.