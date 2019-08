Přestupy v extralize ONLINE: Mallet končí v Kometě! Třinec má Galvinše | iSport.cz

16:16

PODPIS – V Třinci bude pokračovat lotyšský obránce Guntis Galvinš. Oceláři se s ním podle očekávání dohodli na nové smlouvě. Zkušený bek přišel do extraligy na konci září loňského roku. Zkoušku úspěšně přetavil v kontrakt do konce sezony, po které mohl slavit mistrovský titul. Celkem si v 64 zápasech včetně play off připsal 15 bodů (4+11). Galvinš v květnu reprezentoval Lotyšsko na mistrovství světa v Bratislavě, byl to pro něj už třináctý světový šampionát! K tomu se zúčastnil i olympijských her ve Vancouveru v roce 2010.