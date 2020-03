Přestupy v extralize ONLINE: Pospíšil podepsal v Litvínově, Moravčík odchází | iSport.cz

19:20

PŘESTUP - V Litvínově chtějí přežít boj o holý extraligový život za každou cenu. V klíčové fázi sezony přivádí Verva do týmu zkušeného obránce Akima Aliua. Urostlý Kanaďan s nigerijskými kořeny, který v nynějším ročníku vešel ve známost především vyvoláním kauzy v NHL s trenérem Billem Petersem, podepsal v extralize smlouvu do konce sezony. „Akim urostlý hráč s výborným čtením hry a na svojí výšku i výborným bruslením, očekáváme od něj především důraz, tvořivost a podporu útoku,“ řekl Jiří Šlégr o nové posile se zkušenostmi z NHL. Aliu by neměl být poslední litvínovskou posilou. Severočeský klub chce před koncem přestupového období přivést kvůli záchraně další hráče.