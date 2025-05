Přestupy v extralize ONLINE: Potvrzeno. Obránce Mikliš mění Spartu za Pardubice

Do kádru Kladna se vrací odchovanec. Své místo v kabině Rytířů získal zkušený pětatřicetiletý extraligový obránce Jan Piskáček, který se do hokejového města vrací po dvanácti letech. Předtím absolvoval štace v pražské Spartě, kde i chvíli nosil kapitánské céčko, a v Českých Budějovicích, kde v roce 2022 získal bronz. Naposledy působil v Plzni, a to tři sezony.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Rytíři Kladno (@rytirikladno)