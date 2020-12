Přestupy v extralize ONLINE: Roth na měsíc pomůže Motoru. Co Gudas a Sparta?

16:45

ZMĚNY V TÝMU - Před restartem Tipsport extraligy vyřešilo vedení Vítkovic i ryze hokejové záležitosti. Minimálně do začátku prosince bude u mužstva z Ostravy působit zkušený obránce Adam Polášek. Reprezentační zadák přišel do mateřského klubu původně jen na měsíční výpomoc, ve třech zápasech zářil a připsal si tři góly. „O Adama, o to abychom jej v týmu udrželi, jsme samozřejmě hodně stáli a jsem rád, že i on souhlasil a prodloužil své působení u nás. Momentálně jsme domluvení do 5. prosince, pak budeme opět řešit, jestli zůstane u nás, nebo zvolí jinou cestu, například zahraničí,“ řekl Roman Šimíček, sportovní ředitel Vítkovic pro klubový web. S týmem se naopak po oboustranné dohodě loučí zadák Michal Barinka.