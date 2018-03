Kladenský kouč Hořava: Řídí to Džegr s Paterou, rád jsem se stáhnul

Je to trenérský samorost, do své práce si nenechá moc mluvit. Ale sám Miloslav Hořava tvrdí, že přínos legendárního majitele na střídačce je velký. A vítá jeho zapojení. „Určitě chci, aby byl na střídačce,“ tvrdí Hořava.

V čem je jeho největší přínos?

„Na ty kluky neřve, poradí jim. Je majitel. Nevyhrožuje jim, což já občas dělám. (usměje se) Takže jsem se mohl stáhnout, nechal jsem to spíš na Džegrovi s Pavlem (Paterovi). Je to výhoda.“

Takže vám to nevadí?

„Vůbec ne, vyhovuje mi to. Nejde o mě, ale o mužstvo. Já jsem spíš rád, nikdy jsem nebyl rád v centru pozornosti.“

Jak vy osobně z trenérského pohledu vnímáte boje o všechno?

„Jsou to výborné zápasy i pro trenéra, protože jde o hodně. Ale já to mám trošku ulehčený tím, o čem už jsem mluvil. Že jsem se trošku stáhnul, protože přišel Džegr a řídí to s Pavlem Paterou. Což je úplně ideální, já jim občas pomáhám.“

Má Jágr dobré postřehy?

„Ano, výborné. Samozřejmě. Hokej je jeho život, cítí to, jako by byl na ledě. Hráčům to řekne hned, což je lepší, protože když jim to řeknete za deset minut, už to nemá takovou váhu. Řekne jim: Tady si to podrž, tady jeď kousek dál. Je to hrozně cenný.“

Jaký jednou bude Jágr trenér?

„Nedokážu odhadnout, to se blbě říká. On je teď pořád jako hráč, vidí to jako hráč, soucítí s klukama. Pak přijde doba, kdy se musíte přešaltovat z hráče na trenéra. A to je trošku něco jiného.“

Dokáže podle vás do baráže zasáhnout i jako hráč?

„To je otázka pro něj. Co se vrátil, řekl jsem, že se o to nebudu starat. Má kolem sebe tým lidí, kteří podávají informace o jeho zdravotním stavu. Nebo on sám. Já jsem se od toho úplně oprostil a udělal jsem dobře. Protože jinak vy byste se mě na to pořád ptali a to by mě rozčilovalo.“ (usměje se)

Startuje baráž, jaké je v týmu odhodlání?

„Stejné jako na play off. Vím, že to bude těžký, vyrovnaný.“

Jaká může být největší síla Kladna?

„Soudržnost týmu, který se na play off semknul. Věřím, že to teď bude pokračovat. Ale to bude stejné i u ostatních týmů, nemyslím si, že to bude nějaká naše výhoda.“

Mohli byste do toho jít s čistější hlavou než týmy, který o extraligu mohou přijít?

„Ale v čem? Oni mají co ztratit, to je pravda. Ale my taky máme cíl, že bychom chtěli hrát v extralize. Takže je to stejný. To se akorát tak říká… Oni hráli celou sezonu extraligu, my první ligu, ale jestli může někdo něco ztratit, nebo získat, tak mi to přijde stejný. Náš cíl je samozřejmě postup.“

Vnímáte v mužstvu velkou sílu?

„Ano. Cítím to, že se s Prostějovem semknulo, potom už hrálo skoro samo. Pak už hráči trenéry ani nepotřebují, protože to bylo v euforii, hráli sami, což je výborné.“

Hrajete i proti Litvínovu, v němž jste působil, získal jste s ním v roce 2015 titul. Může to být vaše výhoda?

„Ne, mužstvo je tam jiné. Ten rok tam byl skvělý, euforický. Ale teď to bude jiný.“

Se severočeským klubem jste zažil i baráž o rok později, můžete čerpat poznatky?

„To je nepřenositelná zkušenost. Hráčům můžu něco říct, ale tohle si musejí prožít sami na svoje triko. Musí cítit tlak… Když to někomu budete říkat, to je na nic. To člověk musí prožít.“

