Patříme do extraligy! Kladno motivuje v baráži i píseň od Jágrova kamaráda

Kladno patří do ligy! Tedy rozuměj do extraligy... To je hlavní motto písničky, kterou speciálně pro baráž složil Lubomír „Čužák“ Rys, někdejší kladenský útočník a kamarád Jaromíra Jágra. „Doufám, že nám pomůže!“ věří populární bavič před pátečním domácím zápasem s Litvínovem (od 18 hodin). Právě před utkáním barážová hymna zazní. Líbí se i přímo legendárnímu majiteli.

O postup se popereme! Neuhneme ani o píď! Vítězit budeme každý rok! Pár úryvků z nové písně, kterou nazpíval Patrik Fox. Prostřednictvím iSport.cz si ji můžete poslechnout už teď, zítra zazní před utkáním v ČEZ stadionu.

„Jaromír dokonce nařídil, abychom to na kostce doprovodili nějakými dobovými záběry. Máme k tomu nachystané tedy i video,“ řekl Vít Heral, tiskový mluvčí Rytířů.

Neuhneme ani o píď! Kladno motivuje k postupu i písnička Jágrova kamaráda

Nápad vznikl u Lubomíra Ryse, známého pod přezdívkou „Čužák.“ Bývalý kladenský útočník je dlouholetým kamarádem Jaromíra Jágra, strávil s ním spoustu let v Americe. „Jsem moc rád, že se Jardovi písnička líbí. Věřím, že klukům přinese štěstí,“ doufá Rys, jenž text nové barážové hymny skládal asi týden.

„Mám i více slok, ale nakonec jsem to pro tohle použití zkrátil. Věřím, že se to lidem bude líbit,“ přeje si „Čužák“, který Patrika Foxe, autora hudby a zpěváka, vzal do kabiny přímo za Jágrem. „Je to hodně povzbuzující a motivující text. Byl bych rád, kdyby to na hráče pozitivně zapůsobilo. Snad se jim baráž povede!“ věří Rys.

Kladno v úvodním utkání prohrálo s Jihlavou (0:4). „Je to jenom první prohraná bitva. Ale válka je ještě před námi,“ burcuje „Čužák“. Ten přispěl vlastní písní. Zbytek už je na hráčích na ledě...

Jaromír Jágr stále není zdravotně fit, takže si opět stoupne na střídačku.