První řez ve Spartě! Končí Hlinka a další. Řešíme trenéry i posily, řekl Broš

Po nevyrovnaných a špatných výkonech v základní části hokejové Tipsport extraligy, korunovaných bleskovým vyřazením v předkole play off bylo jasné, že přes léto nezůstane ve Spartě kámen na kameni. V klubu už nebude pokračovat útočník Jaroslav Hlinka, končí také útočník Alexander Reichenberg, či brankář Ján Laco. „Lídři zklamali. Chceme obsadit elitního centra, řešíme i trenéry,“ řekl sportovní manažer Michal Broš v rozhovoru na klubovém webu . Kdo další bude ve Spartě pokračovat, kdo je na odchodu do KHL a jak řeší pozici brankáře?

Vedení Sparty čeká přes léto pořádná porce práce. I nadále pokračuje analýza špatné sezony a hledání způsobu, jak podobnému selhání nadále zabránit. „Celou sezonu jsme řešili problémy týkající se formy lídrů našeho týmu. I hráči, kteří posílili mužstvo, klesli bohužel svou výkonností do průměru. Žádný z trenérů navíc nedokázal v mužstvu nastolit jasný řád,“ řekl Michal Broš.

A kádr Sparty už doznává prvních změn. V klubu končí legendární Jaroslav Hlinka, který svůj konec oznámil už po vyřazení s Libercem. „Jarda Hlinka neměl ideální sezonu a to samozřejmě jak týmově, tak hlavně individuálně. Je to největší hráč klubové historie a určitě s ním budeme jeho budoucnost řešit, nicméně novou hráčskou smlouvu mu již nabízet nebudeme. Je otázkou nadcházejících týdnů sednout si s ním a rozebrat, co bude dál.“

Odchody Možné odchody Jaroslav Hlinka (konec smlouvy), Dominik Uher (konec smlouvy), Arturs Kulda (KHL), Alexander Reichenberg (konec smlouvy), Ján Laco (konec smlouvy). Michal Řepík (zahraničí), Marek Ďaloga (zahraničí), Zbyněk Michálek (konec kariéry), Sami Aittokallio, Juraj Mikuš.

Mistr světa z roku 2001 a držitel čtyř mistrovských titulů však není jediným hráčem, který ve Spartě končí. Klub už nepočítá s brankářem Jánem Lacem, novou smlouvu velmi pravděpodobně nedostane ani obránce Juraj Mikuš a nové angažmá si mohou hledat útočníci Alexander Reichenberg i Dominik Uher. Pouze epizodní pak bylo angažmá Arturse Kuldy, jenž se vrací do KHL.

Tam zřejmě zamíří také Michal Řepík a Marek Ďaloga. „Michal a Marek jsou srdcem sparťani a hrozně chtěli mužstvu pomoct. Hodně bychom o oba stáli na delší dobu, ale máme informace, že čekají na nabídky ze zahraničí.“

Kromě nich přišli během sezony ještě zadáci Zbyněk Michálek a Tomáš Voráček i útočníci Richard Jarůšek a Jan Buchtele. „Většina posil nezklamala a po svém příchodu mužstvu pomohla,“ ví Broš, který bránil i brankáře. „Zdálo se nám v průběhu sezony, že toho v těžkých chvílích bylo vcelku dost na naše gólmany. Nedá se na ně svalovat vina, jak sezona dopadla.“

Laco končí, co bude s Aittokalliem?

Zklamáním bylo zejména působení Jána Laca, jenž přišel v závěru sezony a měl zvýšit konkurenci v brankovišti Sparty: „Janko Laco ale svými výkony nakonec nepřesvědčil. Měl bilanci jedna výhra a pět porážek. To je asi jediné jméno, které bych zmínil, že se nepovedlo, jak jsme očekávali.“

Po příchodu slovenského brankáře se však zvedl finský gólman Sami Aittokallio, jenž zakončil sezonu jako jednička. „Sami Aittokallio podepisoval smlouvu jen na jednu sezonu a jeho pokračování ve Spartě není vyloučené, nicméně smlouvu na příští ročník v tuto chvíli nemá.“ Pod dlouhodobou smlouvou je v klubu ještě David Honzík, jenž dochytal závěr sezony ve Slavii.

Spartu tlačila bota také v defenzivě, kde výrazně omladila. „V létě započala přestavba kádru s myšlenkou omlazení a víceleté perspektivy. Rozhodně to není otázka jen uplynulého ročníku a aktuálního období. Je to dlouhodobá cesta, kterou jsme si nastavili a ještě minimálně rok nebo dva bude trvat. Po velkém omlazení obrany jsme věděli, že jdeme do určitého rizika.“

Aktuální kádr Sparty pro sezonu 2018/2019 Brankář: David Honzík.

Obránci: Petr Kalina, Tomáš Pavelka, Tomáš Voráček, Jan Piskáček, Jan Švrček, Richard Nedomlel, Tomáš Dvořák, Vojtěch Zeleňák.

Útočníci: Jan Buchtele, Richard Jarůšek, Miroslav Forman, Petr Vrána, Lukáš Pech, Petr Kumstát, Lukáš Klimek, Jiří Černoch, Lukáš Rousek, Tomáš Pšenička, Robert Říčka, Andrej Kudrna, Jiří Smejkal.

Přestavba tak podle Broše pokračuje a klub už prodloužil smlouvu s Tomášem Pavelkou, zatímco Tomáš Voráček podepsal dlouhodobý kontrakt. „Počítáme i s trojicí Tomáš Dvořák, Richard Nedomlel a Vojtěch Zeleňák, která končila sezony na hostování mimo náš tým. Dál budeme chtít v zápasech hodně vytěžovat Petra Kalinu. Ze služebně starších beků mají dál platné smlouvy Jan Piskáček a Jan Švrček.“

Otazníkem je pak pokračování Zbyňka Michálka, jenž by měl do obrany Sparty vnést potřebné zkušenosti. Zájem Pražanů pochopitelně trvá, ale bude záležet na rodině 35letého obránce, která žije v Americe.

Ze zkušených hráčů by měli pravděpodobně zůstat také útočníci Petr Vrána, Lukáš Pech i Petr Kumstát. Dlouhodobé smlouvy mají Jan Buchtele, Richard Jarůšek a Robert Říčka. S kým dalším Michal Broš počítá? „Prodloužení smlouvy můžeme potvrdit ještě u Jiřího Černocha a Andreje Kudrny. Z hostování v Chomutově se vrátí Jiří Smejkal a využívat chceme i mladé hráče Lukáše Rouska s Tomášem Pšeničkou.“

Sparta hledá trenéra, chce Přibyla i Košťálka

Vedení Sparty už pochopitelně rozhazuje sítě kvůli případným posilám, ale zatím nemá ani realizační tým. „Otázka trenérského štábu musí být vyřešena co nejrychleji. Možností je však stále více, takže by nemělo smysl v tuhle chvíli rozebírat spekulace. Jediná věc, která se již uskutečnila, bylo ukončení smlouvy s kondičním trenérem Martinem Iterským,“ oznámil Broš.

Zároveň ale Sparta už první potenciální posily oslovila. První z nich je útočník Daniel Přibyl, jenž se od října léčí po operaci kolene, která mu ukončila sezonu a sebrala šanci zabojovat v Calgary o místo v NHL.

Možné příchody do Sparty Matěj Machovský (Grand Rapids/AHL), Matt Dalton (Anyang Halla/AL), Daniel Přibyl (Stockton Heat/AHL), Jan Košťálek (Manitoba Moose/AHL).

„S Danem jsme v kontaktu už zhruba tři měsíce a má od nás nabídku víceleté smlouvy, tak uvidíme, jak se k ní postaví. Dalším mezníkem je pro nás v tuhle chvíli samozřejmě 30. duben, kdy končí platnost smluv některým hráčům na trhu, a my budeme moci být aktivnější,“ vysvětluje sportovní manažer.

Druhou nabídku obdržel obránce Jan Košťálek. Sparta svého odchovance sleduje dlouhodobě a po jeho další sezoně na farmě v Manitobě, odkud se natrvalo neprobojoval do Winnipegu, hrajícího NHL, ho oslovila znovu.

Zklamaný trenér Sparty Výborný v slzách: Tohle si ponesu do hrobu 720p 360p REKLAMA

Týmu chyběla soudržnost a řád

Kromě změn v kádru ale na Spartě řeší i důvody, proč aktuální sezona skončila krachem. A podle Michala Broše není selhání opor jediným faktorem.

„Mužstvu chyběla soudržnost. Měli jsme obrovské problémy zopakovat lepší výkon aspoň ve dvou zápasech po sobě nebo si formu udržet delší čas. Když mělo přijít v uvozovkách povinné vítězství s hůře postaveným týmem v tabulce, nebo naším konkurentem, tým nedokázal vyhrát. Pokud si to sami hráči neuměli uvědomit a nastavit uvnitř týmu, je zodpovědností trenérů to z nich dostat, nastavit v mužstvu řád. Ten bohužel chyběl,“ zalitoval člen managementu Sparty.

Jestli někde Sparta dominovala, tak na tribunách. I díky akcím jako „Sparta vzdává hold“, „Sparťanská krev“ i zápasům pro studenty pravidelně zaplnila O2 arenu a její průměrná návštěva činila 8 708 diváků, což bylo nejvíce z celé soutěže. Právě podpora fanoušků je podle Broše jedním z pozitiv sezony.

„Letos to byl neuvěřitelný přístup našich fanoušků, kteří při nás stáli celou sezonu a chodili na domácí zápasy v neskutečném počtu, i když některé zápasy byly z naší strany bídné. Skupina skalních fandů, z nichž většinu znám v podstatě ještě osobně ze svého hráčského angažmá, jezdila i na venkovní zápasy a neúnavně tým podporovala. Toto osobně považuju za důkaz soudržnosti,“ děkoval Broš, který vzápětí slíbil, že Sparta splatí podporu i důvěru lepšími výsledky v příští sezoně.