Bříza o změnách ve Spartě: Kruppa jsem navrhoval už k reprezentaci

Jedenáct let bez titulu. Dva roky bez Ligy mistrů. Naposledy jen upachtěný postup do předkola. A potom rychlý konec. „Byla to zatraceně zpackaná sezona,“ přiznává Petr Bříza, předseda představenstva a majitel hokejové Sparty. Tuhle větu opakoval od březnového vyřazení s Libercem všude, kam se vrtnul. Teď už se zase dívá dopředu a podniká kroky, aby se Sparta opět zvedla. Taky přivedl Uweho Kruppa, který není jen další Stramaccioni, nýbrž trenér evropského formátu. Řeč přišla i na rozhodnutí nechat hráče po vyřazení sledovat přenosy ze zápasů play off a finanční situaci klubu.

Jeden z nejsledovanějších hokejových týmů v Česku bude vždycky počítán do elitní společnosti top týmů, ať září, nebo jen poblikává. Petr Bříza se tomu nebrání, ačkoli nerad slýchá, když se o Spartě každoročně mluví jako favoritovi na titul. „Po zápasech jsem zatínal zuby a utíkal k autu,“ líčí rozpoložení po mnoha utkáních předchozího ročníku. Deníku Sport je jediný, kterému 53letý šéf poskytl s odstupem času rozsáhlý rozhovor.

Jaké byly dozvuky neúspěšné sezony?

„V první řadě chci říct, že to byla zatraceně zpackaná sezona, ale i za téhle situace jsme měli vysokou návštěvnost. Chtěl bych poděkovat fanouškům a partnerům, že s námi zůstávali, s týmem drželi a doufali, že se nastartuje. Za to jim patří náš velký dík. A zároveň je potřeba se jim všem za tuhle sezonu omluvit. Pro nás to bylo jedno z nejtěžších období, mužstvo nehrálo na svoje možnosti a druhou polovinu sezony vzhledem ke kádru i hodně pod ně. I když jsme nevstupovali do ročníku jako favorité na titul, stalo se jakousi módou říkat, že Sparta musí každý rok vyhrát extraligu.“

Počkejte, ale Sparta se přece pořád počítá mezi čtyři, pět top českých týmů a jako taková by se k téhle roli měla hlásit...

„My se takové role nezříkáme a Sparta ji zároveň dlouhodobě a stabilně plní. Za posledních jedenáct let byla po základní části jen dvakrát mimo vámi zmíněnou top pětku. Náš problém byl jiný. V základní části jsme kolikrát končili první, druzí nebo třetí, ale bohužel se nepovedlo tohle umístění v play off potvrdit. A to ani v sezonách, kdy týmy Sparty v dlouhodobé části silně dominovaly, jenže v play off nedotáhly takto úspěšně rozehranou sezonu k titulu. V těchto chvílích bývá Sparta pokaždé pod daleko větším tlakem kritiky než jiné kluby.“

Jenže to právě vyplývá z jejího postavení a jména, které má. Nemyslíte?

„Ano. Jenže také je prostě potřeba vidět jeden fakt, že špička extraligy je poslední desetiletí z hlediska složení hráčských kádrů i financí velmi vyrovnaná. Sparta není absolutně jediný klub, který se uchází o výrazné hráče. Naopak mnohdy naše nabídky nestačí konkurovat. To není výmluva, nýbrž fakt. Minulý rok přišel do funkce sportovního manažera Michal Broš, před nímž stojí nelehký úkol přebudovat kádr v této realitě. Tímto procesem si musí projít každý klub a každý klub k tomu potřebuje určitý čas. Stejně tak jako Michal v této nové roli.“

Jak rozsáhlá by přestavba mužstva měla být?

„To je otázka na sportovního manažera a trenéra. Ale pouze doplním, že jakákoli strategie záleží na našich finančních možnostech. Velká část stávajících hráčů je pod smlouvami. Prožili jsme špatnou sezonu a ať to budeme zdůvodňovat jakkoli, na všechny kroky může být nahlíženo špatně. Všechno, co jsme udělali v dobré víře, nezafungovalo. Když nic neděláte, je to špatně, a jakmile něco děláte a nefunguje to, tak je to taky špatně. V takové situaci se nachází Sparta. Patří to i k postavení, jež je jí přisuzováno. S tím se prostě musíme vyrovnat. Snažili jsme se v sezoně pomáhat a reagovat na konkrétní žádosti trenérů. Hlavní transfery jsme dělali i s dlouhodobějšími vyhlídkami nebo logikou. Zatížilo to však významně také náš rozpočet. Tým posílili Michálek a pak trio Buchtele, Voráček, Jarůšek, kteří zůstávají a mají víceleté smlouvy. Doufali jsme i v udržení Řepíka a Ďalogy, nemůžeme však konkurovat zahraničním nabídkám. Zbytek příchodů pro následující sezonu už konzultuje Michal Broš s Uwem Kruppem tak, aby doplnili stávající kádr podle nabídky trhu, našich finančních možností a svých rozhodnutí.“

Nebyly některé kroky spíš hrou na pokus a omyl? Jako v případě lotyšského beka Kuldy?

„Finančním výdajem jsme pouze respektovali vůli trenérů po doplnění kádru v obraně o zkušeného beka. Bylo to v posledních dnech přestupů a v té chvíli nebyl jistý příchod Voráčka, Michálek měl zdravotní problémy. Pokud trenér nasazuje hráče do zápasů, věří mu přece na základě svého pohledu. Přirovnal bych naše počínání vlastně k týmu mechaniků u auta, do nějž pořád montují nové součástky, a stáj čeká, že vůz začne být výkonnější. Jenže první dva, tři zápasy motor hezky zabublal, pak to škytlo a tým byl tam, kde předtím. Sezona skončila špatně, s velkou finanční zátěží, protože mužstvo nepostoupilo do čtvrtfinále. Sportovní část klubu neodvedla práci, kterou měla.“

V čem vidíte příčiny?

„Na sportovní hodnocení máme sportovního manažera a trenéry.“

Nezkusíte přece jen konkrétněji pojmenovat ony příčiny nezdaru v uplynulé sezoně?

„Samozřejmě, ale jen tím budu opakovat jinými slovy posezonní pohled Michala Broše, protože se vše dá podložit jasnými analytickými fakty a jen těch se chci držet.“

Ta se jich držte...

„Za prvé, tým nebyl do sezony ideálně připravený ať už fyzicky či mentálně. V únoru 2017 jsme odehráli fantastické finále Champions League, soupeřili o druhé místo v lize, v tu dobu byl svět tak zvaně růžový. Pak přišlo špatné play off a nový ročník jsme začali stejně špatně, jako jsme dokončili ten předchozí.