Ocelář Roth musí na operaci. Třinec získal do obrany Gernáta

„Vláďu je těžké nahradit, nicméně Martin je mladý, perspektivní obránce s reprezentačními zkušenostmi i s mezinárodním hokejem, který by měl být pro naši defenzívu posilou,“ informoval Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů. „Věřím, že se mu u nás bude dařit, všichni budeme spokojeni a že tříměsíční hostování prodloužíme do konce sezony,“ zadoufal muž z vedení Třince.

Košického rodáka v roce 2011 draftoval Edmonton (122.), v zámoří odehrál pět sezon. DO NHL se ovšem neprobojoval, v sezoně 2016/17 hrál za pražskou Spartu. S ní se dostal do finále Champions Hockey League. Slovensko reprezentoval na mistrovství světa osmnáctiletých, také na světovém šampionátu do 20 let a loni hrál na mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem.

„Když přišla zpráva od mého agenta, že má o mě zájem Třinec, tak jsme se dohodli velmi rychle,“ řekl Gernát pro klubový web. „Jsem šťastný, že o mě projevil zájem takový klub, který má nejvyšší ambice. A to jak v Česku, tak třeba i v Lize mistrů. Oceláři se dokonce chystají na Spengler Cup, takže mě jejich nabídka potěšila a teď už bude jen na mně, jestli tu zůstanu do konce sezony anebo ne,“ dodal slovenský reprezentant.