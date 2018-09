Nový kapitán Sparty Vrána: Je to čest. Tým má velký charakter

Obrovské nasazení a obětavost. To jsou podle slov Petra Vrány dvě nejsilnější zbraně, se kterými se hokejisté Sparty vypraví do extraligy. V nové sezoně by rádi zapomněli na nepovedený předchozí ročník. „Už se k tomu moc nechci vracet. Soustředíme se na to, co je teď. Kluci jdou do všeho naplno. V přípravě nám to fungovalo. Doufám, že si to přeneseme do startu soutěže,“ řekl novopečený lídr kabiny po vydařené generálce na turnaji ve Štýrském Hradci, který sparťané ovládli.

V přípravě jste vyhráli sedm z deseti utkání. Berete ji s týmem jako úspěšnou?

„Myslím, že ano. Přípravu hodnotím pozitivně. Makali jsme od začátku přípravy. Byli horší i lepší zápasy. Skóre pokaždé neodpovídalo průběhu utkání, ale kluci po celou dobu ukazovali, že do toho jdou v přípravě naplno. Na posledním turnaji v Grazu nás výborně podržel gólman (Matěj Machovský). Kluci šli obětavě do střel.“

Co vám to ukázalo?

„Že má tým velký charakter. Tak třeba Smejky (Jiří Smejkal) čtyři vteřiny před koncem finálového zápasu v Grazu vlezl do brankoviště a rukou blokoval rány soupeřů. I kdyby pokryl jen jednu střelu, ale on zlikvidoval tři, čtyři dělovky. Dostával to do blbých míst, asi ho to bude bolet. Když však čtyři vteřiny před koncem za stavu 4:0 vlétnete do střely, tak to určitě na něco poukazuje. Já doufám, že toto nasazení budeme mít i v extralize.“

Do blížící se sezony nastoupíte jako nový kapitán Sparty. Jaké z toho máte pocity?

„Je to čest. Dělat kapitána ve Spartě je obzvláště speciální. Všichni víme, jaký to je klub s bohatou historií. Jsem velice rád a vděčný za to, že jsem dostal šanci, ale na druhou stranu je v týmu parta kluků, kteří táhnou za jeden tým. Takže to céčko je spíš taková symbolická věc. Řekl bych, že šatna funguje skvěle i bez nějakých pozic a postavení.“

Jak se podle vás mužstvo během léta přizpůsobilo vedení nového kouče Uweho Kruppa?

„Už jsem zažil mnoho přípravných období, ale pod Kruppem jsme předvedli opravdu velké nasazení a obětavost. Od začátku prvního tréninku se jelo naplno. Je vidět, že se chtěli všichni ukázat. Mají obrovský respekt před trenérem. Má toho hodně za sebou, všichni za ním jdou. Nechci se už moc vracet k tomu, co bylo, nebo nebylo před tím, ale nyní fungujeme takhle a doufám, že to tak zůstane.“

Když se ale trochu ohlédnete za minulou neúspěšnou sezonou, tak v čem je podle vás hlavní rozdíl?

„To je asi otázka na někoho jiného. My se soustředíme na věci, co jsou teď. Řekl bych však, že loňská příprava nám oproti letošní úplně nevyšla. Bylo to pak cítit ve všech zápasech. Zkrátka jsme nehráli podle našich představ.“

Nyní je tedy situace úplně jiná?

„Rozhodně. Nasazení je úplně jiné. Všichni makají. Vědí, že je v kádru velký počet hráčů a nikdo nemá jisté místo. Je to vidět i cítit, ale s minulou sezonou bych to vážně nesrovnával. Jsme dobře naladění, v kabině je dobrá nálada a táhneme jeden za druhého.“

Jaké změny jste po roce pocítil na sobě?

„No, jsem o rok starší. (směje se) Vloni jsem měl komplikovanější situaci. Byl jsem před sezonou zraněný a v podstatě jsem vůbec netrénoval. Naskočil jsem až ke konci přípravy. Letos se určitě cítím fyzicky lépe.“