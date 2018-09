Mountfield chce mít do pěti let tým na titul. Jedničkou bude Pavelka

Třikrát se mohli hokejisté Mountfieldu HK radovat na ledě Norimberku, na vítězství to ale nestačilo • Twitter.com/MountfieldHK

Dvakrát po sobě se Mountfield dostal do semifinále extraligy, budoval silný a drahý tým s velkými jmény. Na úplný vrchol klub ale nedošel a mění strategii. „Striktní cíle jsme si poprvé nestanovili. Ihned po ukončení minulé sezony jsme avizovali, že proběhne generační výměna. Dnes je průměrný věk týmu 25 let, to je jeden z nejnižších v extralize. Stanovili jsme si pětiletý horizont, ve kterém chceme vybudovat tým, který se bude ucházet o titul,“ prohlásil prezident klubu Miroslav Schön.