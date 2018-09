Krupp: Se Spartou chceme dobrý start. Praha je skvělé místo pro život

V přípravě se vašemu týmu dařilo. Z deseti utkání vybojoval sedm vítězství a střílel hodně branek. Jak jste spokojený?

„Myslím, že ty dva zápasy, ve kterých jsme nastříleli dost gólů (10:2 s Davosem a 8:1 s Mnichovem), byly hodně speciální. K přípravě bych řekl, že kluci byli hodně tvořiví. Jinak týmová práce a motivace byla skvělá. Hráči se snažili a vyhráli tak hodně zápasů. Nicméně to byly pouze přípravné duely a ty nám moc nedají.“

Jaký bude hlavní cíl Sparty v nové sezoně extraligy?

„Sezona je dlouhá a dělí se na více odlišných částí. Nyní se plně koncentrujeme na to, abychom měli dobrý start, a podle toho se pak budeme dál řídit.“

Před novou sezonou jste se s mužstvem již střetl s extraligovými soupeři. Jaký jste měl dojem z jejich hry?

„Hráli velice rychlý a vyrovnaný hokej. Nikdy se nestalo, že by jeden z týmu hrál úplně dominantně. Spíš to bylo padesát na padesát. Řekl bych, že v české extralize není oproti zahraničním soutěžím žádný těžko porazitelný soupeř.“

Premiéra v extralize vás čeká již v pátek proti Hradci Králové. Co od svého prvního protivníka čekáte?

„Hradec měl povedenou přípravu. Bude hrát velice dobře. Očekávám rychlejší hru. Hradečtí mají v oblibě forček. Jistě budou na nás tlačit.“

Jste před svým prvním extraligovým utkáním nervózní?

„Jsem spíš hodně zvědavý. Příprava byla moc dlouhá a hráči se už jistě těší, až nebudou muset jenom trénovat a hrát přípravné zápasy.“

Praha je skvělé místo pro život

V minulé sezoně byla obrana slabým článkem sparťanské hry. Jak je na tom nyní?

„Týmová defenziva je dobrá. Hlavně ke konci přípravy se velice zlepšila. Skvělou práci nám odvádí i oba gólmani. Machovský i Honzík chytají výborně.“

Býváte jako někdejší obránce přísnější na hru beků?

„To bych neřekl, ale jsem přísný, když obránci hrají neopatrně. Ve Spartě jsem takový problém zatím neměl. Obrana hraje dobře. V sezoně musí zůstat pevná.“

Sparta v tomto ročníku oslaví 115 let existence. Jak na vás vlastně působí historie a tradice klubu?

„Beru to velice významně. Sparta je velkou součástí historie Prahy a také českého, respektive československého hokeje. 115 let existence klubu ukazuje dlouhou impozantní historii skvělého hokeje.“

Musel jste si po příchodu do Sparty hodně zvykat na jiné prostředí?

„Spoustu věcí a drobností jsem se naučil od hráčů. Když jsem přišel do Sparty, seznámili mě se zdejší kulturou a byli velice vnímaví. Byla to s nimi velice pozitivní zkušenost.“ (usmívá se)

Jak jste vedle hokeje spokojený s Prahou?

„Je to skvělé místo pro život. Opravdu jedno z nejkrásnějších měst na světě, ve kterém jsem kdy žil. V Praze je se mnou i rodina. Děti chodí do školy a jsou šťastné.“