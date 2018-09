Hradecký Bezúch dal gól i parádně kličkoval: Ale je potřeba být pokorný

Byli jste pod tlakem, že po porážce 0:4 na Spartě a množství šancí, je potřeba rychle bilanci zlomit?

„To zase ne, nebo nijak extra. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme oproti Spartě hru ještě zlepšit, hrát aktivně, tlačit se do branky, clonit gólmanovi. Vyplatilo se nám to.“

Při vaší trefě rozhodně...

„Byla to důležitá věc, kterou jsme si ukazovali před zápasem na videu, je potřeba tam chodit a zkoušet to. Musíme dát nějaké škaredé góly a třeba po nich přijdou i nějaké ty hezčí. S Chomutovem se projevilo, že je klíčové být důsledný.“

Soupeř navíc v prakticky žádném souboji neuhnul. Byl to klíč k úspěchu?

„Hráli agresivně, rychle, vypadali velmi dobře bruslařsky. Nehráli si s pukem, o ničem nepřemýšleli. Bylo dobře, že jsme i my chtěli hrát tak přímočaře, dostávat jejich obránce pod tlak.“

A vy jste si i dovolil jednu parádu, soupeři hodit puk mezi nohama, pak otočka kolem dalšího a nahrávka na střelu. Tak jste byl po gólu napumpovaný?

„Když se trefíte, nakopne vás, dostanete sebevědomí a rozhodně se vám najednou hraje lépe. Asi to tím taky bylo. Měl jsem v tu chvíli čerstvější nohy, jsem rád, že to tak vyšlo.“

Přijdou další podobné kousky?

„Těžko říct, ale hlavně je potřeba stát nohama na zemi, jít od střídání k střídání, k dalšímu zápasu, být skromný a pokorný. Když tohle splníme, věřím, že nějaké takové věci se pak třeba zase objeví.“

Výborně jste zvládali v zápase oslabení. Vnímali jste, jak velkou aktivitou berete Chomutovu energii?

„Nechceme vyčkávat na soupeře, chceme napadat, vytvářet tlak, abychom protihráče zachytávali už ve středním pásmu. Dařilo se nám to, soupeř s tím měl velké problém. Jednou se mi z toho podařilo odjet do úniku, ale v poslední chvíli mi vracející hráč klepl do hokejky, tak jsem nezasunul puk do branky.“

Do Hradce přišlo 10 nových hráčů, sám jste jedním z nich. Máte dojem, že už se tvoří postupně důležité vazby?

„Ano, už jsme na ledě nějakou dobu, pětky se dávají dohromady. Je jedno, kdo ve výsledku dává góly, hlavní je týmový výkon, pomáhat jeden druhému."

