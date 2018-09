Forman dal gól jako Poborský! Střelec Sparty zaskočil i brankáře

„Zrovna jsem v kabině slyšel, že to bylo jako od Poboráka,“ reagoval Miroslav Forman. „Popravdě jsem žádný takový gól ještě nedal. Nepamatuji si. Nevím, možná jsem něco podobného viděl někde na videu.“

Bartošák vyjel ve 14. minutě hned po vhazování po volném puku. Jenže jej nestihnul. Forman se natáhnul a šikovně puk špičkou čepele přehodil přes brankáře. „Bylo to schválně, překvapilo mě, že vyjíždí,“ popisoval Forman. „Měl jsem puk na dlouhou hokejku, takže jsem to zkusil a povedlo se. Se štěstím. Bohužel ale ten gól k ničemu nebyl.“

Brankář Bartošák byl také překvapený. „Věřil jsem svým schopnostem více, než kde jsou,“ usmíval se po nakonec vítězném duelu. „Budu muset více zamakat na svých sprinterských schopnostech. Ten puk se tam tak šoural, myslel jsem, že to stihnu. Ale udělal to chytře a přehodil mě. Ani nevím, jestli to doklepl, nebo se to tam došouralo samo. Jednoznačně moje chyba, ale kluci to naštěstí odpracovali za mě.“

Rozhodit se ale nenechal. „Vůbec ne, moje sebevědomí je tak vysoké, že tohle mě moc nerozhodí,“ smál se Bartošák, který pak tým podržel řadou výborných zákroků. „Vím, že chytat umím. A jestli dostanu špatný gól? To se stane každému. Určitě z toho nejsem na prášky.“

Formana mrzelo, že efektní gól Spartě k bodům nestačil. Týmu chyběla větší disciplína. „Hned jsme o tom v šatně mluvili, měli jsme zbytečná vyloučení. I to moje na konci, když jsme zrovna tlačili. Mohl padnout gól, ale místo toho jsme si šli sednout a tlak tím oslabením povolil,“ litoval odchovanec Pražanů.

Spartě tentokrát ideálně nevyšly ani přesilovky. Richard Jarůšek sice proti třem srovnával na 1:1, ale další početní výhodu už nevyužila. Ani v 54. minutě, kdy hrála 104 sekund proti třem. „Docela nám to padalo v přípravných zápasech,“ připomněl Forman. „Nevím, jestli jsme teď nervózní nebo něco, ale není to ono. Zapracujeme na tom a bude to dobré,“ dodal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:29. Lev, 13:45. Schleiss, 16:12. Lev Hosté: 11:11. Jarůšek, 13:53. Forman Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Trška, Výtisk (A) – Tybor, O. Roman, Szturc (A) – Schleiss, Lev, Olesz (C) – D. Květoň, Mahbod, Dej – P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera – Pytlík. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Gregorc, Delisle – Smejkal, Sill, Černoch – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Pšenička, Pech (A), Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna. Rozhodčí Šír, Lacina – Bryška, Špírek Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 121 diváků