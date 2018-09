Vloni nic, teď tři góly za víkend. Nahodil: Kluci mě hned natřeli do kasy

Pro vás asi povedený víkend, zvlášť s ohledem na minulou sezonu, kdy jste se střelecky trápil.

„Jsem za to hrozně šťastný. Ty góly nebyly žádní krasavci, byly to dopichy a šťastné trefy. Jsem za ně rád, máme šest bodů ze dvou zápasů.“

Budete v tom pokračovat?

„Pevně věřím, že jo. Ale jde o to, abychom sbírali body jako tým, od toho se pak odráží zbytek. Je jedno, kdo dává góly. Jsem hrozně šťastný, že to padá mně, ale budu šťastný, když to bude padat i ostatním klukům.“

Co se změnilo od minulé sezony?

„Víceméně nic. Změnil jsem záhyb hokejky, ale nevím, jestli je to přesně v tom. Hlavně jsme hodně potrénovali v letní přípravě.“

Kometa - Plzeň: Nahodil svým třetím gólem v sezoně rozhodl zápas, 3:2 720p 360p REKLAMA

Roste vám i sebevědomí?

„Jasně. Slyšel jsem ze všech stran, že jsem nedal gól, okolo Vánoc už to bylo fakt hrozné. Teď už to ze mě spadlo, doufám, že to tam bude takhle padat dál.“

Zkoušel jste tehdy splachovat hokejky do záchodu?

„Samozřejmě, to byla první věc, kterou jsem v minulé sezoně dělal.“

Co dalšího proběhlo?

„To se radši neříká.“ (usmívá se)

Co vám na otevření střeleckého konta řekli spoluhráči?

„Hned mě natřeli do klubové kasy, čekali na to. Řekli, že když jsem vloni nedal gól, tak to letos bude za dvojnásobek.“

Oba vítězné góly jste vstřelil v přesilovce, sedí vám souhra s Holíkem, Muellerem a Zaťovičem?

„To jsou všechno výborní hokejisti. Co jméno, to pojem, všichni mají reprezentační zkušenost. Oni si mě řídí, kde mám stát, kde se mám pohybovat. Vyšlo to v Chomutově, vyšlo to teď doma, snad to půjde dál.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Plzeň 3:2. Kometa sekla Plzeň, vítězství zařídil Nahodil 720p 360p REKLAMA

Kometa - Plzeň: Milčakov neudržel puk v rukavici a Holík pohotově skóruje, 2:1 720p 360p REKLAMA

Kometa - Plzeň: Zaťovič po akci Holíka otvírá skóre - 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:36. Zaťovič, 43:14. P. Holík, 58:47. Nahodil Hosté: 11:35. Gulaš, 44:30. D. Kindl Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Mikuš, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Kašpar – Mallet, Nahodil, L. Horký – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl, Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Nedorost, Novotný, Gulaš – Stach, Kratěna, Indrák – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Kika, Hradil – Hlavatý, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7556 diváků