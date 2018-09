Varaďa: Jsme Třinec, nemůže se nic stát? To je třeba vymýtit z hlav

Zlín i Olomouc patří k soupeřům, kteří dokážou favorizované Oceláře potrápit. Opět se to potvrdilo. Trenér Varaďa nabádá k absolutní koncentrovanosti: „Možná došlo i k tomu, že my jsme přece Třinec, nám se nemůže nic stát. To je třeba vymýtit z hlav.“

Ve Sport Magazínu jsme pasovali Třinec na nejlepší tým ročníku. Sekli jsme se?

„Samozřejmě vnímáme váš názor a předsezonní hodnocení našeho klubu, ale to ještě nevyhrává zápasy. Sehráli jsme dva duely proti soupeřům, kteří hrají urputný hokej a na startu sezony mají spoustu sil. V obou jsme sahali po bodech. Začátek bychom chtěli mít opačný, ale jsou to jen první dva zápasy, čeká nás jich dalších padesát v základní části. Je to výzva, která nás čeká – vrátit se zpátky na správnou kolej a skládat mozaiku výher tak, abychom si pomohli v tabulce.“

Se Zlínem a Olomoucí máte dlouhodobě problémy, potvrdilo se to?

„V ničem nás nepřekvapili, akorát jsme dostali laciné góly, které nás srážejí. Hra, hlavně ve třetí třetině ve Zlíně, která se nám pak podařila přenést i do začátku zápasu s Olomoucí, kdy to mohlo být klidně 4:0, byla dobrá. Dominovali jsme, ale zápas se hraje šedesát minut. Bylo to o chlup, ale nechceme se dostávat do situací, kdy to bude o chlup. Musíme dát víc gólů, odpojit se.“

Oba zápasy měly odlišný vývoj. Ve Zlíně jste prohrávali 0:3, stáhli na 2:3. Nad Olomoucí jste naopak vedli 2:0 a padli 2:3. Našel byste společné prvky, které se vám jako trenérovi nelíbily?

„Ve Zlíně mě velmi mrzely dvě situace v útočném pásmu, kde jsme faulovali. To beru jako laciná vyloučení. A dostávali jsme i laciné góly. Sice jich nebylo moc, ale byly laciné.“

Čemu to připisujete? Nekoncentrovanosti?

„Možná tomu, že my jsme přece Třinec, nám se nemůže nic stát. To je třeba vymýtit z hlav.“

Daří se to?

„To uvidíme v následujících utkáních. Jde to rychle po sobě, v pátek hrajeme ve Varech, v neděli v Liberci. Věřím, že to bude jiné.“

Máte za sebou teprve dva zápasy, nicméně start bývá důležitý. Každý chce nabrat body, aby měl pohodu, klid, sebevědomí. Jaká je v tuhle chvíli ideální reakce trenérů?

„Hráči sami vnímají, že to není start, který jsme od sebe čekali, a musíme přidat. Ale teď tady nesedíme nad červeným tlačítkem a neházíme kluky přes palubu. Důležitá je dlouhodobá práce. Ta přináší chvíle, kdy jste nahoře, i chvíle, kdy jste níž. My se z toho budeme snažit dostat.“

Do nevydařeného startu sezony je třeba započítat i Ligu mistrů, kdy vám první dva domácí zápasy hrubě nevyšly (Djurgaarden 1:6 a Tappara 2:8). Souhlasíte?

„Určitě, nejsou to pro nás přípravné zápasy. První dva nám nevyšly, hlavně co se týká branek, které jsme inkasovali. A jejich počtu. Teď jsme dostali šest gólů za dva zápasy, když pominu ten do prázdné. To sice není vynikající, ale není to nejhorší. Že jsme jich dali málo? Každý má spoustu sil, v obranném pásmu hraje dobře a proti nám se chce vytáhnout.“

Chybí vám zranění hráči?

„Tři klíčoví ze základní sestavy jsou mimo. Martin Růžička měl v minulé sezoně neuvěřitelný start, dal deset branek v prvních čtrnácti kolech. Láďa Roth dirigoval přesilovou hru, do půlky sezony vedl bodování obránců, a Jirka Polanský měl na začátku minulé sezony taky velmi dobrou formu. Potřebujeme, aby je ostatní zastoupili a dali ruku k dílu. Ale opakuji, jsou odehrané dva zápasy. Vzpomínám si na svoji první třineckou sezonu, kdy jsem neměl v osmi zápasech ani branku. Nakonec jsem skončil s třinácti, čtrnácti góly a s pětatřiceti body. Je těžké hned hodnotit hráče. I tohle má vývoj a já věřím, že to klukům půjde.“

Dáváte jim k dobru i svůj příklad?

„Občas jo. Při pohovoru, nebo když někoho potkám s hlavou dole. Snažím se hráče povzbudit. Není to o tom, že bych stál a sekal je hokejkou. Kdybychom neměli ani branku, hra by nebyla v útočném pásmu dobrá a nedostali jsme se do šancí... Každý chce dát branku, i ti, co na to nejsou stavění. Vnímám to, že když budou poctivě pracovat, tak se to obrání na naši stranu.“

Teď budete hrát pětkrát venku, jak vám to po prvních prohrách zní?

„Papírově je to velmi těžký start. Mít první dva zápasy zvládnuté a jet na trip pěti zápasů ven, šli bychom do toho i s jinou náladou. Na druhou stranu to má plus, že nejedeme hrát hokej nahoru dolů, pojedeme urvat body. V každém zápase. A jedno, jestli doma, nebo venku.“

Před sezonou se mluvilo o tom, nakolik budou vaši mladší hráči schopni zopakovat parádní závěr minulé sezony. Cítíte, že jsou pod větším tlakem?

„S mladými je to specifické. Je třeba je podržet. I když se situace vyvíjí tak, že vám každý říká, že tam mladý nemá co dělat a že se mu nedaří. Nejjednodušší je ho odstavit a dát někoho jiného. My jim důvěru dali už minulou sezonu a odměnili se, třeba až v play off. Teď může taky nějakou chvíli trvat, než Kovařčíci začnou zase dávat góly. Nebo David Cienciala, Honza Hladonik, Marián Adámek nebo Filip Haman. Všechno jsou to mladí kluci, co potřebují podržet, i když se jim něco nepodaří. Ukázat jim chyby, poučit se z nich. Když je budou dělat pořád, mohou být výchovně přesunuti a zase si počkat. Aby dostali výchovnou facku. My ale od všech hráčů čekáme víc, nejen od mladých.“