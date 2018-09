Univerzál Rosandič rozhodl duel se Zlínem: Snad si budu gól pamatovat

Co se tam stalo?

„Jel jsem na střed, neměl jsem zpracovaný puk a dostal jsem ránu. Byl jsem trošku otřesený, ale dal jsem se do konce zápasu dohromady a dopadlo to nejlépe, jak mohlo.“

Z utkání odstoupili kvůli zranění Radek Pilař a Tomáš Linhart, na konci ještě inkasoval Jan Berger úder loktem. Bolel zápas víc než jindy?

„Zlín hrál nepříjemný hokej, sráželi se, byli pevní v soubojích. Budou hodně nepříjemným soupeřem v této sezoně.“

Kvůli zraněným spoluhráčům jste pendloval mezi obranou a útokem. Jak to probíhalo?

„Začal jsem v obraně, ale ve druhém střídání se zranil Pilka (Radek Pilař). Už minulý zápas jsem odehrál na křídle, tak jsem trenérovi řekl, že to vezmu. Hráli jsme na šest obránců a dvanáct útočníků, ale v mezičase se zranil ještě Tomáš Linhart. Lépe se prostřídává jedenáct útočníků než pět beků, tak jsem se vrátil do obrany.“

V útoku jste hrál už v neděli proti Chomutovu, jak si na nový post zvykáte?

„Stále jsem trošku rozhozený. Musel bych zhruba měsíc potrénovat, abych získal návyky, hlavně bez puku. S pukem to ještě jde, ale bez něj nemám ještě tolik vypočítané prostory, kde bych měl bruslit."

Je těžší v rozběhnutém zápase přeskočit z obrany do útoku, nebo naopak?

„Jsem obránce, a když jdu do útoku, tak mi to přijde divné. Když se vrátím do obrany, tak mi to přijde zase normálnější.“

Jaké jste dostal pokyny?

„Snažím se hlavně bránit v obranném pásmu, v útočném pásmu už si pak můžu dovolit. Pak už je to na kreativitě hráčů. Matej Paulovič a Roman Kukumberg to umí s pukem, tam se nějak protočíme. V obraně to hraju hlavně jednoduše z pásma. A střílet!“ (směje se)

Hrál jste v útoku už někdy dřív?

„Do obrany jsem přeskočil až v juniorce. Do staršího dorostu jsem hrál centra, až pak jsem přešel dozadu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:52. Fořt Hosté: 26:30. Berger, 41:08. Rosandić Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), Valenta, Řezníček, Gazda – Šlahař, Herman, J. Ondráček – Kubiš (A), Fořt, Poletín – Karafiát, Werbik, E. Kulda – Fryšara, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (A), Cibulskis, Rosandić, Piché, F. Pavlík – M. Chalupa, Koukal (C), Bezúch – Vopelka, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Berger – R. Pilař, Kukumberg, Paulovič. Rozhodčí Šír, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 3327 diváků